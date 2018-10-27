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Масове вбивство в Керчі: госпіталізували ще одного підлітка

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Ще одного підлітка госпіталізували в п’ятницю, 26 жовтня, в лікарню Керчі після вибуху і стрілянини в коледжі. Про це повідомляє УНН з посиланням на “Крим.Реалії”.

Як повідомляють російські інформагенції, в медустановах на півострові зараз перебувають 25 осіб. Підконтрольне Кремлю МОЗ Криму стверджує, що стан госпіталізованого підлітка оцінюється як легкий ступінь.

Постраждалі в керченській трагедії йдуть на поправку, у них позитивна динаміка, повідомляють у відомстві.

Нагадуємо, 17 жовтня в Керченському політехнічному коледжі сталися вибух і стрілянина. За версією СК Росії, напад на коледж влаштував студент 4-го курсу, 18-річний Владислав Росляков, який “наклав на себе руки”. У результаті трагедії загинула 21 особа. Після цього в Криму оголосили триденну жалобу. Президент Росії Володимир Путін назвав трагедію в Керченському політехнічному коледжі "результатом глобалізації".​

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