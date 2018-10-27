Масове вбивство в Керчі: госпіталізували ще одного підлітка

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Ще одного підлітка госпіталізували в п’ятницю, 26 жовтня, в лікарню Керчі після вибуху і стрілянини в коледжі. Про це повідомляє УНН з посиланням на “Крим.Реалії”.