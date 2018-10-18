Масове вбивство в Керчі: опубліковані відео стрілянини

В середу вдень студент Керченського політехнічного коледжу відкрив стрілянину і влаштував вибух в навчальному закладі, після чого наклав на себе руки. За останніми даними, загинули в цілому 19 чоловік, більше 50 госпіталізовані. Кримінальну справу, порушену за статтею “Теракт”, було перекваліфіковано на статтю “Вбивство”. На всій території окупованого РФ Криму після НП були посилені заходи безпеки, оголошений траур.

“Ми вийшли у внутрішній двір Політеху — і через хвилину все вибухнуло. Просто скло всюди повилітало, почали стріляти. Я бігла і бачила, як пацани просто падали, і кров летить всюди. Мою подругу... Дашу... я не бачила більше її. Там купа моїх друзів. Як же мені страшно...”, — сказала ЗМІ Маргарита, студентка коледжу.

Близько 12 години Росляков з двома рюкзаками і помповою рушницею через плече з’явився на прохідній свого коледжу. Треба відзначити, що цей навчальний заклад обладнано стандартною системою безпеки: на вході рамка металошукача, кнопка, натисканням якої викликаються співробітники позавідомчої охорони Росгвардіі і пожежні, а по всіх поверхах встановлені камери відеоспостереження.

“Літня жінка, яка підробляла сторожем, перш ніж отримати заряд дробу, встигла натиснути на кнопку, проте Владислава Рослякова це не зупинило”, — повідомив кореспондент видання “Коммерсант”.

Про стрілянину в керченському коледжі російській “Новой газете” розповіли декілька учнів. “Я був в кабінеті, коли прогримів вибух на першому поверсі. Потім вчителька хотіла закрити двері — і її застрелили. У кабінеті знаходилося приблизно п’ять чоловік. Я з одногруппником перечекав в комірчині, поки не приїхало МНС”, — сказав студент Данило.

Одночасно з цим, у соціальних мережах почали з’являтися відео стрілянини (перехід за посиланням — ред.) та наслідків НП, зокрема на Telegram-каналі Mash.