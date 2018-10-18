Массовое убийство в Керчи: опубликованны видео стрельбы

В среду днем ​​студент Керченского политехнического колледжа открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении, после чего покончил с собой. По последним данным, погибли в общей сложности 19 человек, более 50 госпитализированы. Уголовное дело, возбужденное по статье “Теракт”, было переквалифицировано на статью “Убийство”. На всей территории оккупированного РФ Крыма после ЧП были усилены меры безопасности, объявлен траур.

“Мы вышли во внутренний двор Политеха — и через минуту все взорвалось. Просто стекла везде повылетали, начали стрелять. Я бежала и видела, как пацаны просто падали, и кровь летит повсюду. Мою подругу... Дашу... я не видела больше ее. Там куча моих друзей. Как же мне страшно...”, — сказала СМИ Маргарита, студентка колледжа.

Около 12 часов Росляков с двумя рюкзаками и помповым ружьем через плечо появился на проходной своего колледжа. Надо отметить, что это учебное заведение оборудовано стандартной системой безопасности: на входе рамка металлоискателя, кнопка, нажатием которой вызываются сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии и пожарные, а по всем этажам установлены камеры видеонаблюдения.

“Пожилая женщина, подрабатывавшая сторожем, прежде чем получить заряд дроби, успела нажать на кнопку, однако Владислава Рослякова это не остановило”, — сообщил корреспондент издания “Коммерсант”.

О стрельбе в керченском колледже российской “Новой газете” рассказали несколько учеников. “Я был в кабинете, когда прогремел взрыв на первом этаже. Затем учительница хотела закрыть дверь — и ее застрелили. В кабинете находилось примерно пять человек. Я с одногруппником переждал в коморке, пока не приехало МЧС”, — сказал студент Даниил.

Одновременно с этим, в социальных сетях начали появляться видео стрельбы последствий ЧП (переход по ссылке — ред.), в частности на Telegram-канале Mash.