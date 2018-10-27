Массовое убийство в Керчи: госпитализировали еще одного подростка
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Еще одного подростка госпитализировали в пятницу, 26 октября, в больницу Керчи после взрыва и стрельбы в колледже. Об этом сообщает УНН со ссылкой на “Крым.Реалии”.
Как сообщают российские информагентства, в медучреждениях на полуострове сейчас находятся 25 человек. Подконтрольное Кремлю Минздрав Крыма утверждает, что состояние госпитализированного ребенка оценивается как легкой степени.
Пострадавшие в керченской трагедии идут на поправку, у них положительная динамика, сообщают в ведомстве.
Напоминаем, 17 октября в Керченском политехническом колледже произошли взрыв и стрельба. По версии СК России, нападение на колледж устроил студент 4-го курса, 18-летний Владислав Росляков, который “покончил с собой”. В результате трагедии погибли 21 человек. После этого в Крыму объявили трехдневный траур. Президент России Владимир Путин назвал трагедию в Керченском политехническом колледже “результатом глобализации”.