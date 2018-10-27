Массовое убийство в Керчи: госпитализировали еще одного подростка

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
09:44 • 15048 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 109228 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 117295 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 155868 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 148497 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 138416 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129162 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 174306 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118161 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141704 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

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Массовое убийство в Керчи: госпитализировали еще одного подростка

Массовое убийство в Керчи: госпитализировали еще одного подростка

Киев  •  УНН

 • 12514 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. Еще одного подростка госпитализировали в пятницу, 26 октября, в больницу Керчи после взрыва и стрельбы в колледже. Об этом сообщает УНН со ссылкой на “Крым.Реалии”.

Как сообщают российские информагентства, в медучреждениях на полуострове сейчас находятся 25 человек. Подконтрольное Кремлю Минздрав Крыма утверждает, что состояние госпитализированного ребенка оценивается как легкой степени.

Пострадавшие в керченской трагедии идут на поправку, у них положительная динамика, сообщают в ведомстве.

Напоминаем, 17 октября в Керченском политехническом колледже произошли взрыв и стрельба. По версии СК России, нападение на колледж устроил студент 4-го курса, 18-летний Владислав Росляков, который “покончил с собой”. В результате трагедии погибли 21 человек. После этого в Крыму объявили трехдневный траур. Президент России Владимир Путин назвал трагедию в Керченском политехническом колледже “результатом глобализации”.

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