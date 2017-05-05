Гей-клуб Pulse перетворять в меморіал жертв стрілянини в Орландо
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Власниця нічного клубу Pulse в Орландо (США), де в минулому році були вбиті 49 осіб, збирається перетворити будинок на меморіал жертвам, а потім в музей, передає УНН з посиланням на ВВС.
Барбара Пома, власниця гей-клубу, сподівається, що меморіал допоможе впоратися з горем людям, які втратили близьких під час нападу.
“Настав час для Pulse на постійній основі приймати участь в житті суспільства”, — сказала Б.Пома на прес-конференції.
Жінка не розповіла, як буде виглядати музей. Після нападу вона заснувала фонд OnePULSE для управління музеєм і меморіалом. Вона також додала, що її фонд буде надавати різні гранти і стипендії.
Варто зазначити, що клуб вже давно став неофіційним меморіалом жертвам нападу. Відвідувачі приносили до будівлі свічки в пам’ять про загиблих.
Як повідомляв УНН, 12 червня 2016 року у гей-клубі в Орландо влаштували стрілянину, є поранені.