Гей-клуб Pulse превратят в мемориал жертв стрельбы в Орландо
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Владелица ночного клуба Pulse в Орландо (США), где в прошлом году были убиты 49 человек, собирается превратить дом в мемориал жертвам, а затем в музей, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Барбара Пома, владелица гей-клуба, надеется, что мемориал поможет справиться с горем людям, которые потеряли близких во время нападения.
“Настало время для Pulse на постоянной основе участвовать в жизни общества”, — сказала Б.Пома на пресс-конференции.
Женщина не рассказала, как будет выглядеть музей. После нападения она основала фонд OnePULSE для управления музеем и мемориалом. Она также добавила, что ее фонд будет предоставлять различные гранты и стипендии.
Стоит отметить, что клуб уже давно стал неофициальным мемориалом жертвам нападения. Посетители приносили в здание свечи в память о погибших.
Как сообщал УНН, 12 июня 2016 в гей-клубе в Орландо устроили стрельбу , есть раненые.