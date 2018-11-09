Следственный комитет России: Керченский стрелок действовал один

Выводы российских следователей были представлены главе ведомства Александру Бастрыкину на совещании в оккупированном Симферополе. "На данный момент уже проделан значительный объем работы, в том числе допрошено 650 человек. Получены доказательства и свидетельства, зафиксировавшие все его действия", - рассказали в СКР. Отмечается, что комплекс следственных действий продолжается и сейчас «детально исследуется личность Рослякова, его взгляды, психологическое состояние до и в момент совершения преступления, составлен подробный психологический портрет».

Массовые бойни, устроенные одним человеком, являются довольно распространенным явлением. Так, 18 июля 1984 в Сан-Диего, в ресторане McDonald's и вокруг него,41-летний Джеймс Хьюберти, убил 21 человека и ранил 19, прежде чем был застрелен снайпером SWAT. Это событие считались самым массовым расстрелом в США до стрельбы в Луби в 1991 году в городе Киллин (Техас, США). Тогда 35-летний Джордж Геннард въехал на своем пикапе Ford Ranger 1987 через переднее окно в ресторан, после чего открыл стрельбу по посетителям и сотрудникам из пистолетов Glock 17 и Ruger P89. Геннард убил 23 человека, десять из них выстрелами в голову, и ранил еще 27. В ресторане на тот момент находилось 140 человек.

Масшутинг в Лас-Вегасе 1 октября 2017 года стал самым массовым убийством в истории США с момента событий 11 сентября 2001 года, опередив по количеству жертв массовое убийство в Орландо (12 июня 2016 года 29-летний Омар Матин открыл огонь из огнестрельного оружия в ночном гей-клубе Pulse, в результате чего погибли 49 человек, 53 получили ранения). Стрельба, устроенная 64-летним Стивеном Пэддоком в Лас-Вегасе стала крупнейшей по количеству жертв в докладе ФБР - 59 погибших и 489 раненых. Пэддок открыл огонь из полуавтоматических винтовок, усиленных специальными устройствами для повышения скорострельности, из окна своего номера в гостинице по посетителям кантри-фестиваля в гостинично-развлекательном комплексе Mandalay Bay, после чего покончил с собой. Тело 31 человека было найдено в пределах или в непосредственной близости от открытой концертной площадки, где проходило мероприятие. Остальные умерли в больницах.

Крупнейшим в истории США массовым убийством в американских учебных заведениях является бойня в школе Бата, произошедшая 18 мая 1927 года в городе Бат (англ. Bath), штат Мичиган. Жертвами 55-летнего Эндрю Филиппа Кихота, который тайно пронёс в школу в течение нескольких месяцев около ста килограмм динамита, стали 44 человека (38 учеников младших классов и 6 взрослых), пострадали по крайней мере 58 человек. Большинство жертв - ученики 2-6 классов (в возрасте 7-14 лет). Бойня в Виргинском политехническом институте 16 апреля 2007 года является вторым по количеству жертв масшутингом в учебных заведениях США. Американец корейского происхождения Чо Сын Хи убил тогда 32 и ранил ещё 25 человек, после чего покончил с собой выстрелом в голову.

В этом контексте следует отметить, что The Washington Post 24 марта текущего года обнародовала данные проведенного ею анализа по страховым случаям стрельбы в американских школах. С апреля 1999 года по день публикации статьи более 187 тыс. учащихся по меньшей мере в 193 учебных заведениях столкнулись с вооруженным насилием во время занятий. Издание подчеркивает, что в стране ежегодно в среднем 10 школ становятся местами убийств с применением огнестрельного оружия.

14 февраля 2018 года 17 человек погибли в результате стрельбы в средней школе Stoneman Douglas High School города Паркленд (штат Флорида). Виновник стрельбы был арестован: им оказался 19-летний Николас де Хесус Круз. Полицией установлено, что ранее преступник учился в этой школе и был из неё исключен за неадекватное поведение. В суде Николас Круз признался в том, что он открыл стрельбу из винтовки AR-15, убив 17 человек. Он смог легально приобрести оружие, несмотря на то, что ранее проходил лечение в психиатрической клинике. Этот случай стал поводом для широкой общественной дискуссии относительно 2 поправки к Конституции США.

Как ранее информировал УНН, 17 октября 2018 года в политехническом колледже в городе Керчь на временно оккупированной территории Крыма (Украина) 18-летний студент Владислав Росляков устроил бойню. Согласно официальным данным, в результате взрыва и стрельбы погиб 21 человек из числа учащихся и персонала учебного заведения, пострадали 76 человек. Росляков с двумя сумками и дробовиком появился в колледже в 11:40 (UTC+3), примерно за десять минут после отъезда директора. Оставил рюкзак с самодельным взрывным устройством в буфете, расположенном возле центрального входа, после взрыва начал расстреливать студентов и учителей на втором этаже, предварительно бросая в аудитории самодельные гранаты. В библиотеке заведения, вероятно, совершил самоубийство. На месте было найдено помповое ружье Hatsan Escort Aimguard и еще одно взрывное устройство.