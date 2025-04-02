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Келлог вважає, що війна між рф та Україною вже на порозі припинення вогню

Київ • УНН

 • 23282 перегляди

Спецпредставник США Кіт Келлог заявив, що США мають намір домогтися повного припинення вогню в Україні. Обом сторонам доведеться піти на певні компроміси.

Келлог вважає, що війна між рф та Україною вже на порозі припинення вогню

Спецпредставник президента США з питань росії та України Кіт Келлог заявив, що США мають намір добитись повного припинення вогню у війні між рф та Україною. За його словами, війна вже на порозі припинення вогню, але обом сторонам прийдеться піти на певні компроміси. Про це Келлог заявив в інтерв’ю Fox News, передає УНН.

Трамп розчарований Зеленським і путіним, але ми досягнемо цього, і я думаю, що нам потрібно зосередитися на тому, щоб досягти бажаного результату в питанні припинення вогню, тому що ми хочемо досягти всеосяжного 30-денного припинення вогню. Як тільки ми досягнемо цього, буде дуже важко відновити війну знову. Це те, у що я вірю. І те, що нам потрібно - це те, що я б назвав технічним завданням. Перелік умов. Чого хочуть росіяни. Чого хочуть українці. Ви маєте звести їх разом 

- сказав Келлог.

Він додав, що впевнений, що Трампу вдасться покласти край війні.

Я справді вірю, що ми стоїмо на порозі припинення вогню, але обом сторонам доведеться прийти до компроміси. Жодна зі сторін не отримає того, що хоче, всього, що хоче. Тож доведеться піти на певні компроміси, щоб знайти рішення 

- додав Келлог.

Нагадаємо

Представники Білого дому визнали, що президент США Дональд Трамп не забезпечить припинення вогню в Україні до Великодня, 20 квітня.

Павло Башинський

Павло Башинський

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