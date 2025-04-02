Келлог считает, что война между рф и Украиной уже на пороге прекращения огня
Киев • УНН
Спецпредставитель США Кит Келлог заявил, что США намерены добиться полного прекращения огня в Украине. Обеим сторонам придется пойти на определенные компромиссы.
Спецпредставитель президента США по вопросам россии и Украины Кит Келлог заявил, что США намерены добиться полного прекращения огня в войне между рф и Украиной. По его словам, война уже на пороге прекращения огня, но обеим сторонам придется пойти на определенные компромиссы. Об этом Келлог заявил в интервью Fox News, передает УНН.
Трамп разочарован Зеленским и путиным, но мы добьемся этого, и я думаю, что нам нужно сосредоточиться на том, чтобы достичь желаемого результата в вопросе прекращения огня, потому что мы хотим достичь всеобъемлющего 30-дневного прекращения огня. Как только мы достигнем этого, будет очень трудно возобновить войну снова. Это то, во что я верю. И то, что нам нужно - это то, что я бы назвал техническим заданием. Перечень условий. Чего хотят русские. Чего хотят украинцы. Вы должны свести их вместе
Он добавил, что уверен, что Трампу удастся положить конец войне.
Я действительно верю, что мы стоим на пороге прекращения огня, но обеим сторонам придется прийти к компромиссу. Ни одна из сторон не получит того, что хочет, всего, что хочет. Поэтому придется пойти на определенные компромиссы, чтобы найти решение
Напомним
Представители Белого дома признали, что президент США Дональд Трамп не обеспечит прекращение огня в Украине до Пасхи, 20 апреля.