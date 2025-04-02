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Келлог считает, что война между рф и Украиной уже на пороге прекращения огня

Киев • УНН

 • 23292 просмотра

Спецпредставитель США Кит Келлог заявил, что США намерены добиться полного прекращения огня в Украине. Обеим сторонам придется пойти на определенные компромиссы.

Келлог считает, что война между рф и Украиной уже на пороге прекращения огня

Спецпредставитель президента США по вопросам россии и Украины Кит Келлог заявил, что США намерены добиться полного прекращения огня в войне между рф и Украиной. По его словам, война уже на пороге прекращения огня, но обеим сторонам придется пойти на определенные компромиссы. Об этом Келлог заявил в интервью Fox News, передает УНН.

Трамп разочарован Зеленским и путиным, но мы добьемся этого, и я думаю, что нам нужно сосредоточиться на том, чтобы достичь желаемого результата в вопросе прекращения огня, потому что мы хотим достичь всеобъемлющего 30-дневного прекращения огня. Как только мы достигнем этого, будет очень трудно возобновить войну снова. Это то, во что я верю. И то, что нам нужно - это то, что я бы назвал техническим заданием. Перечень условий. Чего хотят русские. Чего хотят украинцы. Вы должны свести их вместе 

- сказал Келлог.

Он добавил, что уверен, что Трампу удастся положить конец войне.

Я действительно верю, что мы стоим на пороге прекращения огня, но обеим сторонам придется прийти к компромиссу. Ни одна из сторон не получит того, что хочет, всего, что хочет. Поэтому придется пойти на определенные компромиссы, чтобы найти решение 

- добавил Келлог.

Напомним

Представители Белого дома признали, что президент США Дональд Трамп не обеспечит прекращение огня в Украине до Пасхи, 20 апреля.

Павел Башинский

Павел Башинский

Войнаполитика
Кит Келлогг
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