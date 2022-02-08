Кацлер Німеччини проведе переговори з Дудою та Макроном спрямовані на "запобігання війні в Європі"

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"Наша спільна мета — запобігти війні в Європі", — заявив Шольц разом із президентом Еммануелем Макроном та президентом Польщі Анджеєм Дудою перед переговорами у канцелярії Німеччини.

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Президент Франції Еммануель Макрон прибув до Берліна у вівторок увечері для переговорів з лідерами Німеччини та Польщі щодо української кризи після раунду зустрічей у Москві та Києві.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц сам щойно повернувся з візиту до Вашингтона.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що він упевнений, що війні все ще можна запобігти, послабивши напруженість у відносинах із Росією через Україну.

"Ми повинні знайти рішення, щоб уникнути війни. Як я вже сказав, це зараз наше головне завдання. Я вірю, що ми його досягнемо. На мою думку, найголовніше сьогодні - це єдність та солідарність", — сказав Дуда.

Раніше

Макрон провів переговори з президентом України Володимиром Зеленським у Києві наступного дня після п'ятигодинної зустрічі у Кремлі з російським президентом Володимиром Путіним.

Французький лідер сказав, що тепер він бачить "можливість" переговорів за участю Москви та Києва з приводу конфлікту, для просування вперед і "конкретних практичних рішень" для зниження напруженості між Росією і Заходом.

"Ми не можемо недооцінювати той момент напруженості, який переживаємо, - сказав Макрон на спільній пресконференції після зустрічі із Зеленським. — Ми не можемо вирішити цю кризу за кілька годин переговорів. Це будуть дні, тижні та місяці, які дозволять нам прогресувати".