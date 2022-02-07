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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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США та Німеччина "йдуть у ногу" в протистоянні з Росією через Україну — Байден

США та Німеччина "йдуть у ногу" в протистоянні з Росією через Україну — Байден

Київ • УНН

 • 16518 перегляди

КИЇВ. 7 лютого. УНН. Президент США Джо Байден заявив у понеділок на зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, що дві країни "йдуть у ногу" в протистоянні з Росією через Україну. Про це УНН пише з посиланням на AFP.

Цитата

"Ми працюємо синхронно для подальшого стримування російської агресії в Європі, а також для вирішення викликів, що походять від Китаю", - заявив Байден в Овальному кабінеті Білого дому.

Деталі

Шольц під час свого першого візиту до Білого дому після приходу до влади сказав, що їхні країни є "найближчими союзниками і активно працюють разом".

Канцлер Німеччини повідмив, що у його завдання та завдання Байдена входить "боротьба з російською агресією проти України. Тож це важлива зустріч у дуже й дуже важливий час".

"Ми близькі союзники, і ми діємо скоординовано і згуртовано, коли справа доходить до реагування на поточні кризи", - заявив Шольц журналістам раніше в понеділок, додавши, що Росія заплатить "дуже високу ціну", якщо нападе на Україну.

Прессекретар Білого дому Джен Псакі заявила, що Німеччина має "величезне стратегічне значення для Сполучених Штатів" і "сьогодні президент має можливість зміцнити відносини".

Відповідаючи на питання про газопровід, відомий як "Північний потік-2", Псакі додала, що позиція США ясна: він "не повинен рухатися вперед, якщо Росія вторгнеться".

Додамо

Новий уряд Німеччини піддався критиці з боку України та деяких представників США через звинувачення в тому, що він не повною мірою бере участь у зусиллях США щодо протидії російському військовому тиску.

Йдеться про рішення Німеччини не приєднуватися до США та інших союзників по НАТО в Європі у відправленні зброї для допомоги українським військовим, а також про те, чи Німеччина готова відкласти запуск великого газопроводу "Північний потік - 2".

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