США и Германия "идут в ногу" в противостоянии с Россией из-за Украины — Байден

ukru
15 марта, 19:03 • 105327 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 140170 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 121468 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 115126 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 103765 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 100953 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 91043 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 122642 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 126689 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127215 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Чернигове ликвидировали пожар в многоэтажке после попадания: эвакуирована одна пожилая женщина

В Чернигове ликвидировали пожар в многоэтажке после попадания: эвакуирована одна пожилая женщина

15 марта, 22:37 • 47618 просмотра
Генштаб: на фронте 128 боевых столкновений, самые ожесточенные бои продолжаются на Покровском направлении

Генштаб: на фронте 128 боевых столкновений, самые ожесточенные бои продолжаются на Покровском направлении

15 марта, 23:04 • 50675 просмотра
Киев и центральные области под угрозой: вражеские БпЛА атакуют

Киев и центральные области под угрозой: вражеские БпЛА атакуют

16 марта, 00:06 • 65602 просмотра
Крым превращается в токсичную свалку: зараженный мазутом грунт агрессор захоранивает прямо на полуострове - ЦНС

Крым превращается в токсичную свалку: зараженный мазутом грунт агрессор захоранивает прямо на полуострове - ЦНС

16 марта, 02:05 • 33771 просмотра
Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

05:29 • 34920 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 122642 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 122694 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 260282 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 289660 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 226040 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 104636 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 126689 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 111101 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 128400 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 130448 просмотра
Актуальное
США и Германия "идут в ногу" в противостоянии с Россией из-за Украины — Байден

США и Германия "идут в ногу" в противостоянии с Россией из-за Украины — Байден

Киев • УНН

 • 16510 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Президент США Джо Байден заявил в понедельник на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем, что две страны "идут в ногу" в противостоянии с Россией из-за Украины. Об этом УНН пишет со ссылкой на AFP.

Цитата

"Мы работаем синхронно для дальнейшего сдерживания российской агрессии в Европе, а также для решения вызовов, которые исходят от Китая", - заявил Байден в Овальном кабинете Белого дома.

Детали

Шольц во время своего первого визита в Белой дом после прихода к власти сказал, что их страны являются "ближайшими союзниками и активно работают вместе".

Канцлер Германии сообщил, что в его задачи и задачи Байдена входит "борьба с российской агрессией против Украины. Поэтому это важная встреча в очень и очень важное время".

"Мы близкие союзники, и мы действуем скоординированно и слаженно, когда дело доходит до реагирования на текущие кризисы", - заявил Шольц журналистам ранее в понедельник, добавив, что Россия заплатит "очень высокую цену", если нападет на Украину.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Германия имеет "огромное стратегическое значение для Соединенных Штатов" и "сегодня президент имеет возможность укрепить отношения".

Отвечая на вопрос о газопроводе, известный как "Северный поток-2", Псаки добавила, что позиция США ясна: он "не должен двигаться вперед, если Россия вторгнется".

Добавим

Новое правительство Германии подверглось критике со стороны Украины и некоторых представителей США из-за обвинений в том, что оно не в полной мере участвует в усилиях США по противодействию российскому военному давлению.

Речь идет о решении Германии не присоединяться к США и другим союзникам по НАТО в Европе в отправке оружия для помощи украинским военным, а также о том, будет ли Германия готова отложить запуск большого газопровода "Северный поток - 2".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы