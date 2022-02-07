США и Германия "идут в ногу" в противостоянии с Россией из-за Украины — Байден

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"Мы работаем синхронно для дальнейшего сдерживания российской агрессии в Европе, а также для решения вызовов, которые исходят от Китая", - заявил Байден в Овальном кабинете Белого дома.

Детали

Шольц во время своего первого визита в Белой дом после прихода к власти сказал, что их страны являются "ближайшими союзниками и активно работают вместе".

Канцлер Германии сообщил, что в его задачи и задачи Байдена входит "борьба с российской агрессией против Украины. Поэтому это важная встреча в очень и очень важное время".

"Мы близкие союзники, и мы действуем скоординированно и слаженно, когда дело доходит до реагирования на текущие кризисы", - заявил Шольц журналистам ранее в понедельник, добавив, что Россия заплатит "очень высокую цену", если нападет на Украину.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Германия имеет "огромное стратегическое значение для Соединенных Штатов" и "сегодня президент имеет возможность укрепить отношения".

Отвечая на вопрос о газопроводе, известный как "Северный поток-2", Псаки добавила, что позиция США ясна: он "не должен двигаться вперед, если Россия вторгнется".

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Новое правительство Германии подверглось критике со стороны Украины и некоторых представителей США из-за обвинений в том, что оно не в полной мере участвует в усилиях США по противодействию российскому военному давлению.

Речь идет о решении Германии не присоединяться к США и другим союзникам по НАТО в Европе в отправке оружия для помощи украинским военным, а также о том, будет ли Германия готова отложить запуск большого газопровода "Северный поток - 2".