Макрон після переговорів у Москві прибув до України
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон вранці у вівторок розпочав свій візит до України. Про це у Twitter повідомив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен, пише УНН.
Цитата:
“Маю честь вітати в Києві Президента Еммануеля Макрона, який прибув на зустріч з Володимиром Зеленським, та міністра Жан Іва Ле Дріана, який зустрінеться з міністром Дмитром Кулебою. Попереду — дуже насичений день. Ласкаво просимо до України”, — написав посол.
Доповнення
Сьогодні, 8 лютого, відбудеться зустріч лідера Франції Еммануеля Макрона з Президентом України Володимиром Зеленським.
Переговори Макрона та Зеленського відбудуться у Маріїнському палаці. О 13:40 глави держав зустрінуться із представниками ЗМІ.
Напередодні президент Франції поспілкувався із президентом Росії Володимиром Путіним у Москві. Перемовини тривали понад п’ять годин.