Макрон після переговорів у Москві прибув до України

Цитата:

“Маю честь вітати в Києві Президента Еммануеля Макрона, який прибув на зустріч з Володимиром Зеленським, та міністра Жан Іва Ле Дріана, який зустрінеться з міністром Дмитром Кулебою. Попереду — дуже насичений день. Ласкаво просимо до України”, — написав посол.

Доповнення

Сьогодні, 8 лютого, відбудеться зустріч лідера Франції Еммануеля Макрона з Президентом України Володимиром Зеленським.

Переговори Макрона та Зеленського відбудуться у Маріїнському палаці. О 13:40 глави держав зустрінуться із представниками ЗМІ.

Напередодні президент Франції поспілкувався із президентом Росії Володимиром Путіним у Москві. Перемовини тривали понад п’ять годин.