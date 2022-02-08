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Шахед-136

Макрон після переговорів у Москві прибув до України

Макрон після переговорів у Москві прибув до України

Київ • УНН

 • 24948 перегляди

КИЇВ. 8 лютого. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон вранці у вівторок розпочав свій візит до України. Про це у Twitter повідомив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен, пише УНН.

Цитата:

“Маю честь вітати в Києві Президента Еммануеля Макрона, який прибув на зустріч з Володимиром Зеленським, та міністра Жан Іва Ле Дріана, який зустрінеться з міністром Дмитром Кулебою. Попереду — дуже насичений день. Ласкаво просимо до України”, — написав посол.

Доповнення

Сьогодні, 8 лютого, відбудеться зустріч лідера Франції Еммануеля Макрона з Президентом України Володимиром Зеленським.

Переговори Макрона та Зеленського відбудуться у Маріїнському палаці. О 13:40 глави держав зустрінуться із представниками ЗМІ.

Напередодні президент Франції поспілкувався із президентом Росії Володимиром Путіним у Москві. Перемовини тривали понад п’ять годин.

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