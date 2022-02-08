Сьогодні відбудеться зустріч Макрона із Зеленським
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Сьогодні, 8 лютого, відбудеться зустріч лідера Франції Еммануеля Макрона з президентом України Володимиром Зеленським, передає УНН.
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Переговори Макрона та Зеленського відбудуться у Маріїнському палаці. О 13:40 глави держав зустрінуться із представниками ЗМІ.
Разом із Макроном 8 лютого в Україну приїде глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан.
Він мав прибути до Києва у понеділок для тристоронньої зустрічі з головами МЗС Німеччини та України Анналеною Бербок та Дмитром Кулебою щодо активізації нормандського формату на рівні міністрів. Проте Жан-Ів Ле Дріан відклав візит через поїздку до Москви на переговори Макрона з Путіним.
Макрон на тлі напруженої ситуації через загрозу російського вторгнення в Україну неодноразово висловлювався про необхідність деескалації та дипломатичного вирішення конфлікту.
Пріоритетом для нього є пошук політичного виходу з кризи. Тому він висловив готовність вирушити до Росії та України для діалогу та обміну думками.
Додамо
7 лютого Макрон поспілкувався із президентом Росії Володимиром Путіним у Москві. Перемовини тривали понад п'ять годин.