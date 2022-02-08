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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Сьогодні відбудеться зустріч Макрона із Зеленським

Сьогодні відбудеться зустріч Макрона із Зеленським

Київ • УНН

 • 19895 перегляди

КИЇВ. 8 лютого. УНН. Сьогодні, 8 лютого, відбудеться зустріч лідера Франції Еммануеля Макрона з президентом України Володимиром Зеленським, передає УНН.

Деталі 

Переговори Макрона та Зеленського відбудуться у Маріїнському палаці. О 13:40 глави держав зустрінуться із представниками ЗМІ.

Разом із Макроном 8 лютого в Україну приїде глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан.

Він мав прибути до Києва у понеділок для тристоронньої зустрічі з головами МЗС Німеччини та України Анналеною Бербок та Дмитром Кулебою щодо активізації нормандського формату на рівні міністрів. Проте Жан-Ів Ле Дріан відклав візит через поїздку до Москви на переговори Макрона з Путіним.

Макрон на тлі напруженої ситуації через загрозу російського вторгнення в Україну неодноразово висловлювався про необхідність деескалації та дипломатичного вирішення конфлікту.

Пріоритетом для нього є пошук політичного виходу з кризи. Тому він висловив готовність вирушити до Росії та України для діалогу та обміну думками.

Додамо 

7 лютого Макрон поспілкувався із президентом Росії Володимиром Путіним у Москві. Перемовини тривали понад п'ять годин.

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