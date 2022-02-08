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15 марта, 19:03 • 105272 просмотра

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15 марта, 13:44 • 140055 просмотра

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Сегодня состоится встреча Макрона с Зеленским

Сегодня состоится встреча Макрона с Зеленским

Киев • УНН

 • 19888 просмотра

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Сегодня, 8 февраля, состоится встреча лидера Франции Эммануэля Макрона с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНН.

Детали

Переговоры Макрона и Зеленского состоятся в Мариинском дворце. В 13:40 главы государств встретятся с представителями СМИ.

Вместе с Макроном 8 февраля в Украину приедет глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Он должен был прибыть в Киев в понедельник для трехсторонней встречи с главами МИД Германии и Украины Анналеной Бербок и Дмитрием Кулебой по активизации нормандского формата на уровне министров. Однако Жан-Ив Ле Дриан отложил визит из-за поездки в Москву на переговоры Макрона с Путиным.

Макрон на фоне напряженной ситуации из-за угрозы российского вторжения в Украину неоднократно высказывался о необходимости деэскалации и дипломатического решения конфликта.

Приоритетом для него является поиск политического выхода из кризиса. Поэтому он выразил готовность отправиться в Россию и Украину для диалога и обмена мнениями.

Добавим

7 февраля Макрон пообщался с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Переговоры длились более пяти часов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

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