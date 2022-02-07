Найближчі дні стануть вирішальними — Макрон
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що США, ЄС і НАТО продовжать переговори щодо деескалації ситуації навколо України та сказав, що найближчі дні стануть вирішальними. Про це французський лідер розповів на пресконференції з президентом РФ Володимиром Путіним у Москві, інформує УНН.
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Макрон наголосив, що зараз напруження підсилюється, підсилюється рівень ескалації, і це — ні в інтересах ні Росії, ні європейців.
“Нам потрібно домовитися по конкретних заходах, для того, щоб стабілізувати ситуацію і досягнути деескалації. Ми це обговорили разом. Найближчими днями та тижнями це має бути підтверджено. Це залежатиме від переговорів і консультацій з США, з НАТО, з європейцями, а також — від нашої зустрічі з президентом Зеленським завтра”, — заявив Макрон.
“І я хочу сказати, що президент Росії Путін сказав, що він готовий слідувати цій логіці, говорячи про те, щоб була рівновага в цих ініціативах, в тому числі — поставити питання про суверенітет і територіальну цілісність України”, — додав він.
Макрон заявив, що найближчі дні будуть вирішальними.
“Тож найближчі дні будуть вирішальними, і ці щільні дискусії, які в нас відбулися, сприятимуть цьому”, — підкреслив президент Франції.
“Ми зараз усвідомлюємо серйозність ситуації та знаходимо шлях до збереження миру. Я глибоко вірю, що час ще є”, — також зауважив він.
Нагадаємо
Президент Франції Еммануель Макрон зустрівся з російським лідером Володимиром Путіним. Перемовини тривали понад п'ять годин.