Кацлер Германии проведет переговоры с Дудой и Макроном о "предотвращении войны в Европе"

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"Наша общая цель — предотвратить войну в Европе", — заявил Шольц вместе с президентом Эммануэлем Макроном и президентом Польши Анджеем Дудой перед переговорами в канцелярии Германии.

Детали

Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Берлин во вторник вечером для переговоров с лидерами Германии и Польши в отношении украинского кризиса после раунда встреч в Москве и Киеве.

Канцлер Германии Олаф Шольц сам только что вернулся после визита в Вашингтон.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что он уверен, что войну все еще можно предотвратить, ослабив напряженность в отношениях с Россией из-за Украины.

"Мы должны найти решение, чтобы избежать войны. Как я уже сказал, это сейчас наша главная задача. Я верю, что мы ее достигнем. По моему мнению, самое главное сегодня - это единство и солидарность", — сказал Дуда.

Ранее

Макрон провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве на следующий день после пятичасовой встрече в Кремле с российским президентом Владимиром Путиным.

Французский лидер сказал, что теперь он видит "возможность" переговоров с участием Москвы и Киева по поводу конфликта для продвижения вперед и "конкретных практических решений" для снижения напряженности между Россией и Западом.

"Мы не можем недооценивать тот момент напряженности, который переживаем, - сказал Макрон на совместной пресс-конференции после встречи с Зеленским. - Мы не можем разрешить этот кризис за несколько часов переговоров. Это будут дни, недели и месяцы, которые позволят нам прогрессировать".