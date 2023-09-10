Католицька Церква зарахувала до лику блаженних польську сім'ю, яку вбили нацисти за переховування євреїв
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Католицька Церква офіційно зарахувала до лику блаженних польську сім'ю з дев'яти осіб, включаючи новонароджене немовля, які загинули від рук нацистських німців під час Другої світової війни за те, що переховували єврейську сім'ю від Голокосту, повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Богослужіння, під час якого Юзефа і Вікторію Ульмів та їхніх сімох дітей було проголошено блаженними, відбулося в південно-східному польському містечку Маркова, де вони загинули в березні 1944 року від рук німецької військової поліції.
На урочистій месі було присутньою багато відомих гостей, зокрема президент і прем'єр-міністр Польщі. Кардинал Марчелло Семераро зачитав лист від Папи Франциска, яким дозволялась беатифікація
"Дозволяємо, щоб відтепер шановним Слугам Божим Юзефу і Вікторії Ульма, подружжю та їхнім сімом дітям... які безстрашно пожертвували своїм життям заради любові до братів і приймали у свій дім тих, хто зазнав переслідувань, було присвоєно титул блаженних", - йшлося в Папському листі.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ізраїль завмер на дві хвилини та вшанував пам'ять 6 мільйонів євреїв вбитих у Голокості
Президент Польщі Анджей Дуда подякував Католицькій Церкві за беатифікацію від імені польського народу.
"Дякую вам за те, що показали історичну правду про той час, про долю поляків і євреїв на цій землі під німецькою окупацією, які всі хотіли вижити та все ж не ухилялися від таких найвищих актів братерства і милосердя", - сказав Дуда.
Виступаючи у Ватикані, Папа Франциск назвав родину Ульмів "променем світла" у темряві Другої світової війни та зазначив, що вони повинні служити прикладом для наслідування для інших.
Це перший випадок, коли цілу родину вшановують у такий спосіб разом. При цьому, беатифікація є останнім кроком перед зарахуванням до лику святих у Римо-Католицькій Церкві.
Довідково
Близько трьох мільйонів євреїв, які жили в довоєнній Польщі, були вбиті під час нацистського Голокосту, що становить близько половини всіх євреїв, вбитих під час Другої світової війни.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Голокост: прем'єр-міністр Польщі звинуватив путіна у будівництві "нових таборів"