Католическая Церковь причислила к лику блаженных польскую семью, которую убили нацисты за укрывательство евреев
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Католическая Церковь официально причислила к лику блаженных польскую семью из девяти человек, включая новорожденного младенца, погибших от рук нацистских немцев во время Второй мировой войны за то, что укрывали еврейскую семью от Холокоста, сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Богослужение, во время которого Юзеф и Виктория Ульмы и их семеро детей были провозглашены блаженными, состоялось в юго-восточном польском городке Маркова, где они погибли в марте 1944 года от рук немецкой военной полиции.
На торжественной мессе присутствовало много известных гостей, в том числе президент и премьер-министр Польши. Кардинал Марчелло Семераро зачитал письмо от Папы Франциска, которым разрешалась беатификация
"Позволяем, чтобы отныне уважаемым Слугам Божьим Юзефу и Виктории Ульма, супругам и их семерым детям... которые бесстрашно пожертвовали своей жизнью ради любви к братьям и принимали в свой дом тех, кто подвергся преследованиям, был присвоен титул блаженных", - говорилось в Папском письме.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Израиль замер на две минуты и почтил память 6 миллионов евреев убитых в Холокосте
Президент Польши Анджей Дуда поблагодарил Католическую Церковь за беатификацию от имени польского народа.
"Благодарю вас за то, что показали историческую правду о том времени, о судьбе поляков и евреев на этой земле под немецкой оккупацией, которые все хотели выжить и все же не уклонялись от таких высочайших актов братства и милосердия", - сказал Дуда.
Выступая в Ватикане, Папа Франциск назвал семью Ульмов "лучом света" во тьме Второй мировой войны и отметил, что они должны служить примером для подражания для других.
Это первый случай, когда целую семью чествуют таким образом вместе. При этом, беатификация является последним шагом перед причислением к лику святых в Римско-Католической Церкви.
Справочно
Около трёх миллионов евреев, живших в довоенной Польше, были убиты во время нацистского Холокоста, что составляет около половины всех евреев, убитых во время Второй мировой войны.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Холокост: премьер-министр Польши обвинил Путина в строительстве "новых лагерей"