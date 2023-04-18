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Ізраїль завмер на дві хвилини та вшанував пам'ять 6 мільйонів євреїв вбитих у Голокості

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 квітня. УНН. У вівторок ізраїльтяни зупинилися для загальнонаціональної хвилини мовчання на згадку про 6 мільйонів єврейських жертв Голокосту, коли по всій країні завила двохвилинна сирена, передає УНН.

Деталі

Транспортні засоби та пішоходи зупинялися на вулицях та автомагістралях, коли ізраїльтяни стояли, схиливши голови, в урочистій пам'яті про тих, кого систематично вбивали нацистська Німеччина та її посібники у Другій світовій війні.

Похмурий день також відзначений церемоніями та меморіалами у школах та громадських центрах. Ресторани та кафе закрились, а теле- та радіостанції транслювали передачі на тему Голокосту.

Офіційні урочистості розпочалися ще в понеділок увечері з церемонії біля меморіалу Голокосту Яд Вашем у Єрусалимі, коли шість тих, хто вижив, у тому числі один із небагатьох учасників повстання, що залишилися в Варшавському гетто, запалили смолоскипи на згадку про 6 мільйонів убитих.

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