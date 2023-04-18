Израиль замер на две минуты и почтил память 6 миллионов евреев убитых в Холокосте

Детали

Транспортные средства и пешеходы останавливались на улицах и автомагистралях, когда израильтяне стояли, склонив головы, в торжественной памяти о тех, кого систематически убивали нацистская Германия и ее пособники во Второй мировой войне.

Мрачный день также отмечен церемониями и мемориалами в школах и общественных центрах. Рестораны и кафе закрылись, а теле- и радиостанции транслировали передачи на тему Холокоста.

Официальные торжества начались еще в понедельник вечером с церемонии у мемориала Холокоста Яд Вашем в Иерусалиме, когда шесть выживших, в том числе один из немногих участников восстания, оставшихся в Варшавском гетто, зажгли факелы в память о 6 миллионах убитых.