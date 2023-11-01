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The Guardian

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Католицька церква Іспанії перепросила перед жертвами сексуального насильства після скандального розслідування

Київ • УНН

 • 81193 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Католицька церква Іспанії у вівторок попросила вибачення перед жертвами сексуального насильства з боку священників, але поставила під сумнів точність нового опитування. Про це пише Reuters, передає УНН.

Католицька церква Іспанії перепросила перед жертвами сексуального насильства після скандального розслідування

Деталі

Конференція єпископів Іспанії після позачергового засідання висловила «біль за шкоду, завдану деякими членами Церкви сексуальними насильствами, і повторила своє прохання до жертв про прощення».

За останні десятиліття Церква зіткнулася зі скандалами сексуального насильства в кількох країнах, включаючи Сполучені Штати, Ірландію та Францію. Але це питання вийшло на публічне обговорення лише в Іспанії, де майже 60% людей вважають себе католиками, після знакового розслідування ЗМІ у 2021 році.

Конференція, яку омбудсмен критикував за те, що вона не співпрацювала з розслідуванням, заявила, що не знала, як проводилося опитування та які питання ставилися.

«Тобто існує непрозорість, непрозорість для того, щоб дійти висновку, який не є логічним, ми не вважаємо його логічним», – сказав журналістам голова конференції кардинал Хуан Хосе Омелла.

Доповнення

Опитування, опубліковане в п’ятницю в доповіді уповноваженого з прав людини Іспанії, показало, що 0,6% вибірки з трохи понад 8000 респондентів сказали, що вони зазнали жорстокого поводження, що зросло до 1,1%, якщо включити мирян, таких як вчителі католицьких шкіл.

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