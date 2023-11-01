Католическая церковь Испании извинилась перед жертвами сексуального насилия после скандального расследования
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Католическая церковь Испании во вторник попросила прощения перед жертвами сексуального насилия со стороны священников, но поставила под сомнение точность нового опроса. Об этом пишет Reuters, передает УНН.
Детали
Конференция епископов Испании после внеочередного заседания выразила «боль за ущерб, нанесенный некоторыми членами Церкви сексуальными насилиями, и повторила свою просьбу к жертвам о прощении».
За последние десятилетия Церковь столкнулась со скандалами сексуального насилия в нескольких странах, включая Соединенные Штаты, Ирландию и Францию. Но этот вопрос стал предметом публичного обсуждения только в Испании, где почти 60% людей считают себя католиками, после знакового расследования СМИ в 2021 году.
Конференция, которую омбудсмен критиковал за то, что она не сотрудничала с расследованием, заявила, что не знала, как проводился опрос и какие вопросы задавались.
«То есть существует непрозрачность, непрозрачность для того, чтобы прийти к выводу, который не является логичным, мы не считаем его логичным», – сказал журналистам председатель конференции кардинал Хуан Хосе Омелла.
Дополнение
Опрос, опубликованный в пятницу в докладе уполномоченного по правам человека Испании, показал, что 0,6% выборки из чуть более 8000 респондентов сказали, что они подверглись жестокому обращению, что возросло до 1,1%, если включить мирян, таких как учителя католических школ.