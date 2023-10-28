В Іспанії понад 200 000 дітей постраждали від сексуального насильства з боку церкви - результати розслідування
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. За оцінками незалежної комісії, понад 200 000 дітей, починаючи з 1940 року, постраждали від сексуального насильства з боку католицького духовенства Іспанії. Про це пише ВВС, передає УНН.
Деталі
Інформація з'явилася в результаті безпрецедентного публічного розслідування, проведеного омбудсменом Іспанії Анхелем Габілондо, який також говорив про «руйнівний вплив» на жертв насилля.
Анхель Габілондо розкритикував церкву за її бездіяльність і спроби приховати або заперечити зловживання. Зокрема, омбудсмен підкреслив відсутність зацікавленості в допомозі зі звітом і вороже ставлення єпископів у деяких єпархіях.
"Те, що сталося, стало можливим завдяки тій тиші", - сказав він.
У 700-сторінковому звіті, який замовив Конгрес Іспанії минулого року, оприлюднено результати опитування, яке комісія провела серед 800 000 представників громадськості.
Було встановлено, що 0,6% дорослого населення країни, приблизно 39 мільйонів людей, заявили, що в дитинстві зазнали сексуального насильства з боку представників духовенства.
Цей відсоток зріс до 1,13%, понад 400 000 осіб, враховуючи ймовірні насильства з боку мирян в установах, які контролюються церквою. Габілондо сказав, що до цифр слід ставитися обережно.
Доповідь також включала заяви понад 487 людей, які постраждали від жорстокого поводження, вкоротили собі віку.
Омбудсмен запропонувала створити державний фонд для надання компенсацій жертвам насильства.
Доповнення
Офіційне розслідування сексуального насильства над дітьми в католицькій церкві Іспанії відбулося після розслідування газети El Pais, яке почалося в 2018 році і з того часу створило базу даних з понад 1000 передбачуваних випадків насильства.
Звіт про результати дослідження був опублікований у 2021 році.
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