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Скандал через кліп Жадана та Соловій у львівській церкві: УГКЦ може звільнити священиків, які дозволили зйомки

Київ • УНН

 • 124048 перегляди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Священики церкви святого Андрія у Львові, де зняли кліп на пісню «Серце» Христини Соловій та Сергія Жадана, порушили принцип церковного права, тому у церкві будуть зміни. Про це сказав Ієромонах УГКЦ, синкел у справах монашества Львівської архиєпархії Юстин Бойко у коментарі телеканалу «Говорить Великий Львів», передає УНН.

Скандал через кліп Жадана та Соловій у львівській церкві: УГКЦ може звільнити священиків, які дозволили зйомки

Цитата

«Це була відверта провокація. Очевидною є провина отців церкви Андрія. Вони порушили, крім принципів моральних, принцип церковного права, який каже, що не можна використовувати церкву для інших цілей, крім молитви і тому, що служить слову божому. Вони мусять витягти з цього урок. У церкві Андрія бути змінам, буде реформа», - сказав Бойко.

Деталі

Він не став більше конкретизувати свої слова про можливі звільнення священиків і додав, що митрополит поки тримає паузу, роздумуючи над ситуацією, що склалася.

Нагадаємо

20 жовтня вийшов кліп співачки Христини Соловій з гуртом «Жадан і Собаки», який знімали у церкві святого Андрія Первозванного у Львові та на вулицях міста. В інтер’єрах церкви виконавці співають саму пісню, при цьому Христина Соловій знята у відвертій червоній сукні, а в інших кадрах кліпу знято поцілунок між дівчатами, що саме і обурило представників церкви.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Скандал через новий кліп Жадана і Соловій: священники у Львові вимагають видалити відео, яке "пропагує антихристиянські цінності"

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