Скандал из-за клипа Жадана и Соловий во львовской церкви: УГКЦ может уволить священников, которые разрешили съемки
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Священники церкви святого Андрея во Львове, где сняли клип на песню «Сердце» Хрыстыны Соловий и Сергея Жадана, нарушили принцип церковного права, поэтому в церкви будут изменения. Об этом сказал иеромонах УГКЦ, синкел по делам монашества Львовской архиепархии Юстин Бойко в комментарии телеканалу «Говорить Великий Львів», передает УНН.
Цитата
«Это была откровенная провокация. Очевидна вина отцов церкви Андрея. Они нарушили, кроме принципов моральных, принцип церковного права, который говорит, что нельзя использовать церковь для других целей, кроме молитвы и служения слову божьему. Они должны извлечь из этого урок. В церкви Андрея быть изменениям, будет реформа», - сказал Бойко.
Детали
Он не стал больше конкретизировать свои слова о возможных увольнениях священников и добавил, что митрополит пока держит паузу, размышляя над сложившейся ситуацией.
Напомним
20 октября вышел клип певицы Хрыстыны Соловий с группой «Жадан и Собаки», который снимали в церкви святого Андрея Первозванного во Львове и на улицах города. В интерьерах церкви исполнители поют саму песню, при этом Хрыстына Соловий снята в откровенном красном платье, а в других кадрах клипа снято поцелуй между девушками, что именно и возмутило представителей церкви.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Скандал из-за нового клипа Жадана и Соловий: священники во Львове требуют удалить видео, которое "пропагандирует антихристианские ценности"