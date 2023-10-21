«Підтримка ЛГБТ»: священики продовжують обурюватися новим кліпом на пісню «Серце» Соловій та Жадана, в якому поєднали церкву та поцілунок між дівчатами

Деталі

ВВС повідомляє, що інцидент з кліпом прокоментував синкел у справах монашества Львівської Архиєпархії УГКЦ отець Юрій Бойко. За його словами, церква не хоче бути причетною до відео, де показано одностатеве кохання.

Цитата

«Момент, у якому дві дівчини цілуються, вочевидь, є натяком на те, що любов різнобічна. Тобто це пряма символічна підтримка ЛГБТ ідеології, то - любов, яка є лесбійською", - каже отець Юрій у відеозверненні до дуету Соловій та Жадана.





ЧИТАЙТЕ ТАКЖ: Скандал через новий кліп Жадана і Соловій: священники у Львові вимагають видалити відео, яке "пропагує антихристиянські цінності"

Нагадаємо

Кліп знято у церкві святого Андрія Української греко-католицької церкви на площі Соборній у Львові. На кадрах можна побачити співачку Христину Соловій у чуттєвій сукні на кріслі посеред церкви. Поза межами церкви зняті сцени ніжних відносин між різними парами. В одній з них знято поцілунок між двома дівчинами.



Творці кліпу пояснюють, що його знімали у церкві св. Андрія Первозванного, щоби передати "відчуття краси, яка існує понад часом та людьми". Але реакції на прохання церкви видалити кліп його автори ще не надали.