«Підтримка ЛГБТ»: священики продовжують обурюватися новим кліпом на пісню «Серце» Соловій та Жадана, в якому поєднали церкву та поцілунок між дівчатами

$41.400.00
45.840.00
ukru
11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході
04:30 • 4656 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 20197 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 92520 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 165435 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 168763 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 134956 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 136510 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 87355 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93987 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 99587 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
4.5м/с
47%
Популярнi новини

У Києві та областях оголошено повітряну тривогу через загрозу балістичних ракет

13 квітня, 20:43 • 13378 перегляди

ISW: цілі росії в Україні несумісні з планом Трампа щодо миру

13 квітня, 23:34 • 10290 перегляди

У Житомирі чоловік зірвався зі скелі та впав з 30-метрової висоти

13 квітня, 23:51 • 14321 перегляди

Британія перехопила управління над сталеливарним заводом через зрив перемовин з Китаєм

01:32 • 13261 перегляди

Українські зброярі створили новий гранатомет AGL-53: в чому його переваги

02:20 • 9828 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 168743 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 230802 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 379301 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 316061 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 423643 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 12012 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 17305 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 33888 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 30476 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 134953 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

«Підтримка ЛГБТ»: священики продовжують обурюватися новим кліпом на пісню «Серце» Соловій та Жадана, в якому поєднали церкву та поцілунок між дівчатами

Київ • УНН

 • 234436 перегляди

КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Представники УГКЦ продовжують звертатися до Христини Соловій та Сергія Жадана з проханням видалити кліп на пісню «Серце». Про це заявив представник Греко-католицької церкви , пише УНН з посиланням на ВВС.

«Підтримка ЛГБТ»: священики продовжують обурюватися новим кліпом на пісню «Серце» Соловій та Жадана, в якому поєднали церкву та поцілунок між дівчатами

Деталі

ВВС повідомляє, що інцидент з кліпом прокоментував синкел у справах монашества Львівської Архиєпархії УГКЦ отець Юрій Бойко. За його словами, церква не хоче бути причетною до відео, де показано одностатеве кохання.

Цитата

«Момент, у якому дві дівчини цілуються, вочевидь, є натяком на те, що любов різнобічна. Тобто це пряма символічна підтримка ЛГБТ ідеології, то - любов, яка є лесбійською", - каже отець Юрій у відеозверненні до дуету Соловій та Жадана.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖ: Скандал через новий кліп Жадана і Соловій: священники у Львові вимагають видалити відео, яке "пропагує антихристиянські цінності"

Нагадаємо

Кліп знято у церкві святого Андрія Української греко-католицької церкви на площі Соборній у Львові. На кадрах можна побачити співачку Христину Соловій у чуттєвій сукні на кріслі посеред церкви. Поза межами церкви зняті сцени ніжних відносин між різними парами. В одній з них знято поцілунок між двома дівчинами.

Творці кліпу пояснюють, що його знімали у церкві св. Андрія Первозванного, щоби передати "відчуття краси, яка існує понад часом та людьми". Але реакції на прохання церкви видалити кліп його автори ще не надали.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Brent
$64.60
Bitcoin
$84,570.80
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,249.75
Ethereum
$1,622.32