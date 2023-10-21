"Поддержка ЛГБТ": священники продолжают возмущаться новым клипом на песню "Сердце" Соловий и Жадана, в котором соединили церковь и поцелуй между девушками

Детали

ВВС сообщает, что инцидент с клипом прокомментировал синкел по делам монашества Львовской Архиепархии УГКЦ отец Юрий Бойко. По его словам, церковь не хочет быть причастной к видео, где показана однополая любовь.

Цитата

«Момент, в котором две девушки целуются, очевидно, является намеком на то, что любовь разносторонняя. То есть это прямая символическая поддержка ЛГБТ идеологии, то - любовь, которая является лесбийской", - говорит отец Юрий в видеообращении к дуэту Соловий и Жадана.





ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Скандал из-за нового клипа Жадана и Соловий: священники во Львове требуют удалить видео, которое "пропагандирует антихристианские ценности"

Напомним

Клип снят в церкви святого Андрея Украинской греко-католической церкви на площади Соборной во Львове. На кадрах можно увидеть певицу Кристину Соловий в чувственном платье на кресле посреди церкви. За пределами церкви сняты сцены нежных отношений между разными парами. В одной из них снят поцелуй между двумя девушками.



Создатели клипа объясняют, что его снимали в церкви св. Андрея Первозванного, чтобы передать "ощущение красоты, которая существует вне времени и людей". Но реакции на просьбу церкви удалить клип его авторы еще не предоставили.