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"Поддержка ЛГБТ": священники продолжают возмущаться новым клипом на песню "Сердце" Соловий и Жадана, в котором соединили церковь и поцелуй между девушками

Киев • УНН

 • 234436 просмотра

КИЕВ. 21 октября. УНН. Представители УГКЦ продолжают обращаться к Кристине Соловий и Сергею Жадану с просьбой удалить клип на песню «Сердце». Об этом заявил представитель Греко-католической церкви, пишет УНН со ссылкой на ВВС.

"Поддержка ЛГБТ": священники продолжают возмущаться новым клипом на песню "Сердце" Соловий и Жадана, в котором соединили церковь и поцелуй между девушками

Детали

ВВС сообщает, что инцидент с клипом прокомментировал синкел по делам монашества Львовской Архиепархии УГКЦ отец Юрий Бойко. По его словам, церковь не хочет быть причастной к видео, где показана однополая любовь.

Цитата

«Момент, в котором две девушки целуются, очевидно, является намеком на то, что любовь разносторонняя. То есть это прямая символическая поддержка ЛГБТ идеологии, то - любовь, которая является лесбийской", - говорит отец Юрий в видеообращении к дуэту Соловий и Жадана.

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Напомним

Клип снят в церкви святого Андрея Украинской греко-католической церкви на площади Соборной во Львове. На кадрах можно увидеть певицу Кристину Соловий в чувственном платье на кресле посреди церкви. За пределами церкви сняты сцены нежных отношений между разными парами. В одной из них снят поцелуй между двумя девушками.

Создатели клипа объясняют, что его снимали в церкви св. Андрея Первозванного, чтобы передать "ощущение красоты, которая существует вне времени и людей". Но реакции на просьбу церкви удалить клип его авторы еще не предоставили.

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