В Испании более 200 000 детей пострадали от сексуального насилия со стороны церкви - результаты расследования

$41.080.11
45.050.50
ukru
Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив
10:26 • 49206 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

10:19 • 30371 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

08:53 • 54238 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

06:46 • 168343 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 63146 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 114940 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 165413 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 154268 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 155064 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 160136 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+4°
5.9м/с
39%
Популярные новости

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

8 апреля, 03:43 • 73946 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

8 апреля, 04:44 • 77357 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

06:39 • 72346 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 100522 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 36871 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

10:26 • 49206 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 100632 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

06:46 • 168343 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 254070 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 306155 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Олег Синегубов

Денис Шмыгаль

Элон Маск

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Великобритания

Канада

Реклама
УНН Lite

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 4712 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 36952 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 50855 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 49633 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 62463 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

Facebook

Instagram

Тесла Модель Y

Телеграмма

В Испании более 200 000 детей пострадали от сексуального насилия со стороны церкви - результаты расследования

Киев • УНН

 • 103473 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. По оценкам независимой комиссии, более 200 000 детей, начиная с 1940 года, пострадали от сексуального насилия со стороны католического духовенства Испании. Об этом пишет ВВС, передает УНН.

В Испании более 200 000 детей пострадали от сексуального насилия со стороны церкви - результаты расследования

Детали 

Информация появилась в результате беспрецедентного публичного расследования, проведенного омбудсменом Испании Анхелем Габилондо, который также говорил о «разрушительном влиянии» на жертв насилия.

Анхель Габилондо раскритиковал церковь за ее бездействие и попытки скрыть или отрицать злоупотребления. В частности, омбудсмен подчеркнул отсутствие заинтересованности в помощи с отчетом и враждебное отношение епископов в некоторых епархиях.

"То, что произошло, стало возможным благодаря той тишине", - сказал он.

В 700-страничном отчете, который заказал Конгресс Испании в прошлом году, обнародованы результаты опроса, который комиссия провела среди 800 000 представителей общественности.

Было установлено, что 0,6% взрослого населения страны, примерно 39 миллионов человек, заявили, что в детстве подвергались сексуальному насилию со стороны представителей духовенства.

Этот процент вырос до 1,13%, более 400 000 человек, учитывая предполагаемые насилия со стороны мирян в учреждениях, контролируемых церковью. Габилондо сказал, что к цифрам следует относиться осторожно.

Доклад также включал заявления более 487 человек, которые пострадали от жестокого обращения, покончивших с собой. 

Омбудсмен предложила создать государственный фонд для предоставления компенсаций жертвам насилия.

Дополнение

Официальное расследование сексуального насилия над детьми в католической церкви Испании произошло после расследования газеты El Pais, которое началось в 2018 году и с тех пор создало базу данных из более 1000 предполагаемых случаев насилия.

Отчет о результатах исследования был опубликован в 2021 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Скандал из-за клипа Жадана и Соловий во львовской церкви: УГКЦ может уволить священников, которые разрешили съемки

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$64.68
Bitcoin
$78,987.20
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$36.18
Золото
$3,034.21
Ethereum
$1,587.23