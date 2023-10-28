В Испании более 200 000 детей пострадали от сексуального насилия со стороны церкви - результаты расследования
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. По оценкам независимой комиссии, более 200 000 детей, начиная с 1940 года, пострадали от сексуального насилия со стороны католического духовенства Испании. Об этом пишет ВВС, передает УНН.
Детали
Информация появилась в результате беспрецедентного публичного расследования, проведенного омбудсменом Испании Анхелем Габилондо, который также говорил о «разрушительном влиянии» на жертв насилия.
Анхель Габилондо раскритиковал церковь за ее бездействие и попытки скрыть или отрицать злоупотребления. В частности, омбудсмен подчеркнул отсутствие заинтересованности в помощи с отчетом и враждебное отношение епископов в некоторых епархиях.
"То, что произошло, стало возможным благодаря той тишине", - сказал он.
В 700-страничном отчете, который заказал Конгресс Испании в прошлом году, обнародованы результаты опроса, который комиссия провела среди 800 000 представителей общественности.
Было установлено, что 0,6% взрослого населения страны, примерно 39 миллионов человек, заявили, что в детстве подвергались сексуальному насилию со стороны представителей духовенства.
Этот процент вырос до 1,13%, более 400 000 человек, учитывая предполагаемые насилия со стороны мирян в учреждениях, контролируемых церковью. Габилондо сказал, что к цифрам следует относиться осторожно.
Доклад также включал заявления более 487 человек, которые пострадали от жестокого обращения, покончивших с собой.
Омбудсмен предложила создать государственный фонд для предоставления компенсаций жертвам насилия.
Дополнение
Официальное расследование сексуального насилия над детьми в католической церкви Испании произошло после расследования газеты El Pais, которое началось в 2018 году и с тех пор создало базу данных из более 1000 предполагаемых случаев насилия.
Отчет о результатах исследования был опубликован в 2021 году.
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