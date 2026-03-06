Катар завантажив свій перший вантаж зрідженого природного газу після конфлікту на Близькому Сході - Bloomberg

Катар, ймовірно, завантажив свій перший вантаж зрідженого природного газу (LNG) після того, як розширення конфлікту на Близькому Сході змусило країну призупинити виробництво палива та оголосити безпрецедентну форс-мажорну ситуацію для покупців. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Танкер Lebrethah вийшов із комплексу з експорту LNG у п’ятницю, а збільшення рівня осадки судна свідчить про наявність вантажу на борту, повідомляє Bloomberg із даних відстеження суден.

Судно сигналізує, що наступним пунктом призначення є Бангладеш, орієнтовне прибуття очікується 14 березня. Проте поїздка все ще залежить від проходження через Ормузську протоку, яка фактично закрита для комерційних суден через триваючі бойові дії в регіоні. Танкер може тимчасово використовуватися для зберігання вантажу, поки маршрут не відкриють.

Катар зупинив виробництво скрапленого газу, відновлення займе тижні - Reuters

На початку цього тижня Катар закрив найбільший у світі експортний завод LNG Ras Laffan після атаки іранського дрона. Ще до цього рух через Ормузську протоку фактично зупинився, хоча цей маршрут зазвичай забезпечує близько п’ятої частини світових поставок LNG у світі.

Представник QatarEnergy не надав коментарів щодо завантаження або пункту призначення вантажу.

Зріджений газ можна завантажувати на експортний об’єкт навіть після зупинки виробництва, оскільки частина палива зберігається у резервуарах. Дані судноплавства показують, що деякі вантажі були завантажені з минулих вихідних, але ці судна — досі застряглі біля комплексу — вирушили 2 березня, ще до офіційного оголошення форс-мажору.

Ціни на газ у Європі різко підскочили на тлі закриття заводу СПГ у Катарі