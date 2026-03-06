Катар завантажив свій перший вантаж зрідженого природного газу після конфлікту на Близькому Сході - Bloomberg
Катар завантажив перший вантаж ЗПГ після призупинення виробництва через конфлікт на Близькому Сході. Танкер Lebrethah вийшов із комплексу, прямуючи до Бангладеш.
Катар, ймовірно, завантажив свій перший вантаж зрідженого природного газу (LNG) після того, як розширення конфлікту на Близькому Сході змусило країну призупинити виробництво палива та оголосити безпрецедентну форс-мажорну ситуацію для покупців. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Танкер Lebrethah вийшов із комплексу з експорту LNG у п’ятницю, а збільшення рівня осадки судна свідчить про наявність вантажу на борту, повідомляє Bloomberg із даних відстеження суден.
Судно сигналізує, що наступним пунктом призначення є Бангладеш, орієнтовне прибуття очікується 14 березня. Проте поїздка все ще залежить від проходження через Ормузську протоку, яка фактично закрита для комерційних суден через триваючі бойові дії в регіоні. Танкер може тимчасово використовуватися для зберігання вантажу, поки маршрут не відкриють.
На початку цього тижня Катар закрив найбільший у світі експортний завод LNG Ras Laffan після атаки іранського дрона. Ще до цього рух через Ормузську протоку фактично зупинився, хоча цей маршрут зазвичай забезпечує близько п’ятої частини світових поставок LNG у світі.
Представник QatarEnergy не надав коментарів щодо завантаження або пункту призначення вантажу.
Зріджений газ можна завантажувати на експортний об’єкт навіть після зупинки виробництва, оскільки частина палива зберігається у резервуарах. Дані судноплавства показують, що деякі вантажі були завантажені з минулих вихідних, але ці судна — досі застряглі біля комплексу — вирушили 2 березня, ще до офіційного оголошення форс-мажору.
