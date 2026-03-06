Катар завантажив свій перший вантаж зрідженого природного газу після конфлікту на Близькому Сході - Bloomberg

$43.810.09
50.900.07
ukenru
15:35 • 5490 перегляди
ЄС розглядає фінансову допомогу для відновлення постачання нафти через "Дружбу"
15:23 • 6950 перегляди
росія навесні готує наступ на Донеччині - ЗеленськийVideo
13:05 • 13235 перегляди
Переговори Україна-США-рф тривають, і найближчими тижнями очікується додатковий прогрес - Віткофф
12:50 • 24843 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані
12:20 • 14054 перегляди
Уряд взявся за питання підвищення цін на ринку пального - Свириденко назвала кроки
11:26 • 17557 перегляди
Politico: у ЄС "потопили" модель для прискореного вступу України
10:48 • 17773 перегляди
Зеленський повідомив про другий етап обміну - з російського полону повертаються ще 300 українських захисниківPhoto
6 березня, 09:57 • 18217 перегляди
Українцям не варто їхати до Угорщини - МЗС випустило рекомендації після затримання інкасаторських авто
6 березня, 09:32 • 18932 перегляди
Міжнародні резерви України "схудли" на 5% - НБУ каже, через продаж валюти і виплату боргу
Ексклюзив
6 березня, 09:22 • 16318 перегляди
Ціни на гречку та чи вистачить запасів, щоб дочекатись нового врожаю - прогноз
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+4°
2м/с
62%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
В Угорщині заявили, що затримали українців з інкасаторськими авто у справі про "відмивання грошей"6 березня, 09:52 • 15915 перегляди
Куди піти у Києві на вихідних - анонси заходів6 березня, 09:52 • 26007 перегляди
Єва Мішалова емоційно відреагувала на ймовірну загибель коханого Ігоря КомароваPhotoVideo6 березня, 10:11 • 6794 перегляди
Сайт StopOdrex з історіями пацієнтів скандальної клініки Odrex відновив роботу 11:16 • 17084 перегляди
Замовні кримінальні провадження шкодять репутації українських компаній на міжнародній арені13:09 • 12209 перегляди
Публікації
Як війна навколо Ірану загрожує продовольчій безпеці - у Дубаї закінчуються запаси продуктів14:46 • 6208 перегляди
Замовні кримінальні провадження шкодять репутації українських компаній на міжнародній арені13:09 • 12531 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані12:50 • 24869 перегляди
Сайт StopOdrex з історіями пацієнтів скандальної клініки Odrex відновив роботу 11:16 • 17390 перегляди
Куди піти у Києві на вихідних - анонси заходів6 березня, 09:52 • 26327 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Андрій Пишний
Дональд Трамп
Музикант
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Угорщина
Сполучені Штати Америки
Іран
Будапешт
Реклама
УНН Lite
Джамала вразила новим треком "Замовкни" - пісня увійде до альбому "Рух мій"Video15:48 • 558 перегляди
Брітні Спірс заарештували в Каліфорнії за підозрою у водінні в нетверезому стані6 березня, 02:40 • 25119 перегляди
Меган Фокс повернулася в Instagram після майже дворічної паузи і одразу показала відверті фотоPhoto5 березня, 18:11 • 22223 перегляди
MILA NITICH шокувала зізнанням - чому пісню "Каюсь" їй забороняли співати у 18 років PhotoVideo5 березня, 15:38 • 24268 перегляди
Ірина Федишин отримала від Зеленського відзнаку "Золоте серце" за волонтерствоPhoto5 березня, 11:40 • 45459 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Золото
Дипломатка
Техніка
Truth Social

Катар завантажив свій перший вантаж зрідженого природного газу після конфлікту на Близькому Сході - Bloomberg

Київ • УНН

 • 4 перегляди

Катар завантажив перший вантаж ЗПГ після призупинення виробництва через конфлікт на Близькому Сході. Танкер Lebrethah вийшов із комплексу, прямуючи до Бангладеш.

Катар завантажив свій перший вантаж зрідженого природного газу після конфлікту на Близькому Сході - Bloomberg

Катар, ймовірно, завантажив свій перший вантаж зрідженого природного газу (LNG) після того, як розширення конфлікту на Близькому Сході змусило країну призупинити виробництво палива та оголосити безпрецедентну форс-мажорну ситуацію для покупців. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Танкер Lebrethah вийшов із комплексу з експорту LNG у п’ятницю, а збільшення рівня осадки судна свідчить про наявність вантажу на борту, повідомляє Bloomberg із даних відстеження суден.

Судно сигналізує, що наступним пунктом призначення є Бангладеш, орієнтовне прибуття очікується 14 березня. Проте поїздка все ще залежить від проходження через Ормузську протоку, яка фактично закрита для комерційних суден через триваючі бойові дії в регіоні. Танкер може тимчасово використовуватися для зберігання вантажу, поки маршрут не відкриють.

Катар зупинив виробництво скрапленого газу, відновлення займе тижні - Reuters04.03.26, 19:39 • 7098 переглядiв

На початку цього тижня Катар закрив найбільший у світі експортний завод LNG Ras Laffan після атаки іранського дрона. Ще до цього рух через Ормузську протоку фактично зупинився, хоча цей маршрут зазвичай забезпечує близько п’ятої частини світових поставок LNG у світі.

Представник QatarEnergy не надав коментарів щодо завантаження або пункту призначення вантажу.

Зріджений газ можна завантажувати на експортний об’єкт навіть після зупинки виробництва, оскільки частина палива зберігається у резервуарах. Дані судноплавства показують, що деякі вантажі були завантажені з минулих вихідних, але ці судна — досі застряглі біля комплексу — вирушили 2 березня, ще до офіційного оголошення форс-мажору.

Ціни на газ у Європі різко підскочили на тлі закриття заводу СПГ у Катарі03.03.26, 12:02 • 27078 переглядiв

Ольга Розгон

ЕкономікаСвіт