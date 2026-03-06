$43.810.09
50.900.07
15:35 • 5864 просмотра
ЕС рассматривает финансовую помощь для возобновления поставок нефти через "Дружбу"
15:23 • 7376 просмотра
россия весной готовит наступление на Донетчине - ЗеленскийVideo
13:05 • 13396 просмотра
Переговоры Украина-США-рф продолжаются, и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс - Уиткофф
12:50 • 25074 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране
12:20 • 14164 просмотра
Правительство занялось вопросом подорожания на рынке горючего - Свириденко назвала шаги
11:26 • 17607 просмотра
Politico: в ЕС "потопили" модель для ускоренного вступления Украины
10:48 • 17806 просмотра
Зеленский сообщил о втором этапе обмена - из российского плена возвращаются еще 300 украинских защитниковPhoto
6 марта, 09:57 • 18232 просмотра
Украинцам не стоит ехать в Венгрию - МИД выпустил рекомендации после задержания инкассаторских авто
6 марта, 09:32 • 18947 просмотра
Международные резервы Украины "похудели" на 5% - НБУ говорит, из-за продажи валюты и выплаты долга
Эксклюзив
6 марта, 09:22 • 16330 просмотра
Цены на гречку и хватит ли запасов, чтобы дождаться нового урожая – прогноз
Катар загрузил свой первый груз сжиженного природного газа после конфликта на Ближнем Востоке - Bloomberg

Киев • УНН

 • 50 просмотра

Катар загрузил первый груз СПГ после приостановки производства из-за конфликта на Ближнем Востоке. Танкер Lebrethah вышел из комплекса, направляясь в Бангладеш.

Катар загрузил свой первый груз сжиженного природного газа после конфликта на Ближнем Востоке - Bloomberg

Катар, вероятно, загрузил свою первую партию сжиженного природного газа (СПГ) после того, как расширение конфликта на Ближнем Востоке вынудило страну приостановить производство топлива и объявить беспрецедентную форс-мажорную ситуацию для покупателей. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

Танкер Lebrethah вышел из комплекса по экспорту СПГ в пятницу, а увеличение уровня осадки судна свидетельствует о наличии груза на борту, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания судов.

Судно сигнализирует, что следующим пунктом назначения является Бангладеш, ориентировочное прибытие ожидается 14 марта. Однако поездка все еще зависит от прохождения через Ормузский пролив, который фактически закрыт для коммерческих судов из-за продолжающихся боевых действий в регионе. Танкер может временно использоваться для хранения груза, пока маршрут не откроют.

Катар остановил производство сжиженного газа, восстановление займет недели - Reuters04.03.26, 19:39 • 7098 просмотров

В начале этой недели Катар закрыл крупнейший в мире экспортный завод СПГ Ras Laffan после атаки иранского дрона. Еще до этого движение через Ормузский пролив фактически остановилось, хотя этот маршрут обычно обеспечивает около пятой части мировых поставок СПГ в мире.

Представитель QatarEnergy не предоставил комментариев относительно загрузки или пункта назначения груза.

Сжиженный газ можно загружать на экспортный объект даже после остановки производства, поскольку часть топлива хранится в резервуарах. Данные судоходства показывают, что некоторые грузы были загружены с прошлых выходных, но эти суда — до сих пор застрявшие у комплекса — отправились 2 марта, еще до официального объявления форс-мажора.

Цены на газ в Европе резко подскочили на фоне закрытия завода СПГ в Катаре03.03.26, 12:02 • 27078 просмотров

Ольга Розгон

ЭкономикаНовости Мира