Катар загрузил свой первый груз сжиженного природного газа после конфликта на Ближнем Востоке - Bloomberg

Катар, вероятно, загрузил свою первую партию сжиженного природного газа (СПГ) после того, как расширение конфликта на Ближнем Востоке вынудило страну приостановить производство топлива и объявить беспрецедентную форс-мажорную ситуацию для покупателей. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

Танкер Lebrethah вышел из комплекса по экспорту СПГ в пятницу, а увеличение уровня осадки судна свидетельствует о наличии груза на борту, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания судов.

Судно сигнализирует, что следующим пунктом назначения является Бангладеш, ориентировочное прибытие ожидается 14 марта. Однако поездка все еще зависит от прохождения через Ормузский пролив, который фактически закрыт для коммерческих судов из-за продолжающихся боевых действий в регионе. Танкер может временно использоваться для хранения груза, пока маршрут не откроют.

Катар остановил производство сжиженного газа, восстановление займет недели - Reuters

В начале этой недели Катар закрыл крупнейший в мире экспортный завод СПГ Ras Laffan после атаки иранского дрона. Еще до этого движение через Ормузский пролив фактически остановилось, хотя этот маршрут обычно обеспечивает около пятой части мировых поставок СПГ в мире.

Представитель QatarEnergy не предоставил комментариев относительно загрузки или пункта назначения груза.

Сжиженный газ можно загружать на экспортный объект даже после остановки производства, поскольку часть топлива хранится в резервуарах. Данные судоходства показывают, что некоторые грузы были загружены с прошлых выходных, но эти суда — до сих пор застрявшие у комплекса — отправились 2 марта, еще до официального объявления форс-мажора.

Цены на газ в Европе резко подскочили на фоне закрытия завода СПГ в Катаре