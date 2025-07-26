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Катар погрожує Європі скороченням поставок зрідженого газу: ЗМІ роз'яснили, чому

Київ • УНН

 • 1390 перегляди

Катар, третій за величиною експортер ЗПГ, погрожує скоротити постачання газу до ЄС у відповідь на директиву про належну перевірку корпоративної стійкості. Країна вимагає змін до закону, що стосується примусової праці та екологічних стандартів, а також заперечує проти вимоги щодо планів кліматичного переходу.

Катар погрожує Європі скороченням поставок зрідженого газу: ЗМІ роз'яснили, чому

Катар погрожував скоротити постачання газу до Європейського Союзу у відповідь на закон блоку про належну перевірку щодо примусової праці та шкоди для навколишнього середовища. Про це свідчить лист Катару до уряду Бельгії, з яким ознайомилося агентство Reuters, передає УНН.

Деталі

Катар є третім за величиною у світі експортером зрідженого природного газу (ЗПГ) після Сполучених Штатів та Австралії. Він постачає від 12% до 14% ЗПГ Європи з моменту вторгнення росії в Україну у 2022 році.

У листі до уряду Бельгії від 21 травня міністр енергетики Катару Саад аль-Каабі заявив, що країна реагує на директиву ЄС про належну перевірку корпоративної стійкості (CSDDD), яка вимагає від більших компаній, що працюють в ЄС, виявляти та вирішувати проблеми з правами людини та навколишнім середовищем у своїх ланцюгах поставок.

"Простіше кажучи, якщо до CSDDD не буде внесено подальших змін, Держава Катар та QatarEnergy не матимуть іншого вибору, окрім як серйозно розглянути альтернативні ринки за межами ЄС для нашого ЗПГ та інших продуктів, які пропонують більш стабільне та сприятливе бізнес-середовище", – йдеться в листі.

Речник представництва Бельгії при ЄС відмовився коментувати лист, про який вперше повідомила німецька газета Welt am Sonntag.

Європейська комісія також отримала листа від Катару від 13 травня, повідомив речник Комісії агентству Reuters, зазначивши, що законодавці ЄС та країни ЄС зараз ведуть переговори щодо змін до CSDDDD.

"Тепер їм належить домовитися та прийняти суттєві зміни щодо спрощення, запропоновані Комісією", – сказав речник.

Додамо

Брюссель запропонував зміни до CSDDD на початку цього року, щоб зменшити його вимоги, зокрема шляхом відтермінування його запуску на рік, до середини 2028 року, та обмеження перевірок, які компанії повинні будуть проводити у своїх ланцюгах поставок.

Компанії, які не виконають вимоги, можуть зіткнутися зі штрафами у розмірі до 5% від світового обороту.

Катар заявив, що зміни ЄС були недостатньо далекими.

У листі Каабі зазначив, що Катар особливо стурбований вимогою CSDDD до компаній мати план переходу до зміни клімату, узгоджений із запобіганням глобальному потеплінню понад 1,5 градуса Цельсія – метою Паризької угоди.

"Ні Держава Катар, ні QatarEnergy не мають жодних планів щодо досягнення нульових викидів у найближчому майбутньому", – йдеться в листі, в якому зазначається, що CSDDD підриває право країн встановлювати власні національні внески до досягнення цілей Паризької угоди.

У додатку до листа, який також ознайомило агентство Reuters, Катар запропонував вилучити розділ CSDDD, який містить вимогу щодо планів кліматичного переходу.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Новини Світу
Європейська комісія
Австралія
Європейський Союз
Бельгія
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