Катар угрожает Европе сокращением поставок сжиженного газа: СМИ разъяснили, почему

Катар пригрозил сократить поставки газа в Европейский Союз в ответ на закон блока о надлежащей проверке в отношении принудительного труда и ущерба для окружающей среды. Об этом свидетельствует письмо Катара правительству Бельгии, с которым ознакомилось агентство Reuters, передает УНН.

Детали

Катар является третьим по величине в мире экспортером сжиженного природного газа (СПГ) после Соединенных Штатов и Австралии. Он поставляет от 12% до 14% СПГ Европы с момента вторжения россии в Украину в 2022 году.

В письме правительству Бельгии от 21 мая министр энергетики Катара Саад аль-Кааби заявил, что страна реагирует на директиву ЕС о надлежащей проверке корпоративной устойчивости (CSDDD), которая требует от более крупных компаний, работающих в ЕС, выявлять и решать проблемы с правами человека и окружающей средой в своих цепочках поставок.

"Проще говоря, если в CSDDD не будут внесены дальнейшие изменения, Государство Катар и QatarEnergy не будут иметь другого выбора, кроме как серьезно рассмотреть альтернативные рынки за пределами ЕС для нашего СПГ и других продуктов, которые предлагают более стабильную и благоприятную бизнес-среду", – говорится в письме.

Представитель представительства Бельгии при ЕС отказался комментировать письмо, о котором впервые сообщила немецкая газета Welt am Sonntag.

Европейская комиссия также получила письмо от Катара от 13 мая, сообщил представитель Комиссии агентству Reuters, отметив, что законодатели ЕС и страны ЕС сейчас ведут переговоры относительно изменений в CSDDDD.

"Теперь им предстоит договориться и принять существенные изменения относительно упрощения, предложенные Комиссией", – сказал представитель.

Добавим

Брюссель предложил изменения в CSDDD в начале этого года, чтобы уменьшить его требования, в частности путем отсрочки его запуска на год, до середины 2028 года, и ограничения проверок, которые компании должны будут проводить в своих цепочках поставок.

Компании, которые не выполнят требования, могут столкнуться со штрафами в размере до 5% от мирового оборота.

Катар заявил, что изменения ЕС были недостаточно далеко идущими.

В письме Кааби отметил, что Катар особенно обеспокоен требованием CSDDD к компаниям иметь план перехода к изменению климата, согласованный с предотвращением глобального потепления более 1,5 градуса Цельсия – целью Парижского соглашения.

"Ни Государство Катар, ни QatarEnergy не имеют никаких планов по достижению нулевых выбросов в ближайшем будущем", – говорится в письме, в котором отмечается, что CSDDD подрывает право стран устанавливать собственные национальные вклады в достижение целей Парижского соглашения.

В приложении к письму, с которым также ознакомилось агентство Reuters, Катар предложил изъять раздел CSDDD, который содержит требование относительно планов климатического перехода.