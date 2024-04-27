Каштани розквітли у Києві: фото заквітчаного міста
Київ • УНН
Каштани - символ Києва та невід'ємна частина столичних пейзажів - цвітуть у місті, створюючи особливу атмосферу своїми квітучими алеями.
У столиці квітнуть каштани. У КМДА показали фото заквітчаного міста, передає УНН.
"Каштанові дерева – символ Києва та невід'ємна частина столичних пейзажів. Прогуляйтеся квітучими каштановими алеями та пориньте в особливу атмосферу столиці", - йдеться у повідомленні.
У Києві починає квітнути бузок: фото та локації15.04.24, 15:31 • 32896 переглядiв