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Каштани розквітли у Києві: фото заквітчаного міста

Каштани розквітли у Києві: фото заквітчаного міста

Київ • УНН

 • 95380 перегляди

Каштани - символ Києва та невід'ємна частина столичних пейзажів - цвітуть у місті, створюючи особливу атмосферу своїми квітучими алеями.

У столиці квітнуть каштани. У КМДА показали фото заквітчаного міста, передає УНН.

"Каштанові дерева – символ Києва та невід'ємна частина столичних пейзажів. Прогуляйтеся квітучими каштановими алеями та пориньте в особливу атмосферу столиці", - йдеться у повідомленні.

У Києві починає квітнути бузок: фото та локації15.04.24, 15:31 • 32896 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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