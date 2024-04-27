Каштаны расцвели в Киеве: фото цветущего города

Зеленский призвал мир предоставить больше систем ПВО чтобы защитить энергетическую инфраструктуру и украинцев

Тридцать четыре российские ракеты нанесли удар по Украине в течение ночи, некоторые из них были сбиты, что заставило президента Зеленского призвать партнеров предоставить больше систем противовоздушной обороны и вооружения для противодействия российскому террору и обеспечения победы над жизнью.