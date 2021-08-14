Карло Анчелотті: “Барса” - одна з кращих команд світу, і це не зміниться без Мессі

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Київ • УНН

 • 23511 перегляди

КИЇВ. 14 серпня. УНН. Головний тренер “Реалу” Карло Анчелотті висловився про конкуренцію з “Барселоною” після переходу Ліонеля Мессі в “ПСЖ”. Про це йдеться на офіційному сайті клубу.

Цитата

“Я був здивований його трансфером, бо Мессі з дитинства був у „Барселоні “. Хоча те, що футболісти змінюють клубні кольори, мене не дивує. З великою повагою ставлюся до рішення, яке прийняли Мессі і „Барселона“.

Ми повинні конкурувати з „Барселоною“ — це одна з кращих команд світу, і це не зміниться через те, чи є Мессі в їх складі чи ні. Нам потрібно перевершити їх”, — сказав тренер.

Нагадаємо

Новачок “ПСЖ” Ліонель Мессі, швидше за все, не зіграє в матчі 2-го туру чемпіонату Франції проти “Страсбурга”. Його дебют очікують 29 серпня.

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