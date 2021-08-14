Стало відомо, коли Мессі дебютує за “ПСЖ”
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Новачок “ПСЖ” Ліонель Мессі, швидше за все, не зіграє в матчі 2-го туру чемпіонату Франції проти “Страсбурга”. Його дебют очікують 29 серпня, пише УНН з посиланням на Тribuna.com.
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За даними Le Parisien, аргентинець ще не набрав форму, а його дебют відбудеться не раніше 29 серпня, коли парижани зустрінуться з “Реймсом” в 4-му турі.
Можливо, повернеться в заявку Ідрісса Гуйє, у якого був коронавірус. Участь Неймара, Анхеля Ді Марії, Леандро Паредеса, Маркіньоса, Марко Верратті і Джанлуїджі Доннарумма по Вопрс. Серхіо Рамос травмований.
Матч “ПСЖ” — “Страсбург” відбудеться в суботу, 14 серпня. Початок — о 22:00.
Нагадаємо
Ліонель Мессі покинув Барселону та прибув у Париж, де його зустріли тисячі фанів.