Канада знищить запаси COVID-вакцини від штаму Омікрон
Київ • УНН
Канада наказала провінціям знищити всі запаси вакцин проти форми штаму Омікрон до 1 вересня 2024 року. Натомість країна отримає оновлені вакцини проти поточного штаму COVID-19 у жовтні.
Канада знищить усі наявні запаси COVID-вакцини від форми штаму Омікрон. Про це пише CBC News із посиланням на заяву речника міністерства охорони здоровʼя провінції Онтаріо, передає УНН.
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"Міністерство охорони здоров’я Канади наказало всім провінціям дотримуватися практик і процесів вилучення та знищення всіх наявних запасів вакцин проти форми XBB, починаючи з 1 вересня 2024 року", - сказав речник.
Зазначається, що на заміну знищеним, провінції незабаром отримають оновлені вакцини він штаму COVID-19 який зараз циркулює в країні. "Очікується що Онтаріо й інші провінції отримають поставку від міністерства охорони здоровʼя Канади у жовтні", - зауважив речник.
Штам Омікрон було вперше виявлено наприкінці 2021 року. Відтоді він досі циркулює у світі, дещо видозмінюючись.
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