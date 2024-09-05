Канада уничтожит запасы COVID-вакцины от штамма Омикрон

Канада уничтожит все имеющиеся запасы COVID-вакцины от формы штамма Омикрон. Об этом пишет CBC News со ссылкой на заявление представителя министерства здравоохранения провинции Онтарио, передает УНН.

Детали

«Министерство здравоохранения Канады приказало всем провинциям придерживаться практик и процессов изъятия и уничтожения всех имеющихся запасов вакцин против формы XBB, начиная с 1 сентября 2024 года», - сказал спикер.

Отмечается, что на замену уничтоженным, провинции вскоре получат обновленные вакцины он штамма COVID-19, который сейчас циркулирует в стране. «Ожидается, что Онтарио и другие провинции получат поставку от министерства здравоохранения Канады в октябре», - отметил представитель.

Штамм Омикрон был впервые обнаружен в конце 2021 года. С тех пор он до сих пор циркулирует в мире, несколько видоизменяясь.

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