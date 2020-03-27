Канада вважає непотрібним розміщення американських військ на кордоні між країнами
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Влада Канади висловила протест у зв'язку з рішенням Вашингтона підсилити військову присутність на американо-канадському кордоні, пише УНН із посиланням на DW.
“Це абсолютно непотрібний крок, який ми розглядаємо як загрозу нашим відносинам”, — заявила віце-прем’єр Канади Христя Фріланд.
США вирішили стягнути додаткові війська до кордону для протидії нелегальному перетині в умовах пандемії.
Раніше США випередили Китай та Італію за кількістю хворих на COVID-19.
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