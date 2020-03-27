Канада считает ненужным размещение американских войск на границе между странами
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Власти Канады выразили протест в связи с решением Вашингтона усилить военное присутствие на американо-канадской границе, пишет УНН со ссылкой на DW.
“Это абсолютно ненужный шаг, который мы рассматриваем как угрозу нашим отношениям”, — заявила вице-премьер Канады Христя Фриланд.
США решили взыскать дополнительные войска к границе для противодействия нелегальному пересечению в условиях пандемии.
Ранее США опередили Китай и Италию по количеству больных COVID-19.
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