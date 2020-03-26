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З Канади до України евакуювали 274 українців

З Канади до України евакуювали 274 українців

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. До України із Канади евакуювались 274 українців, які не могли повернутись додому до моменту закриття кордону 16 березня. Про це повідомило посольство України в Канаді у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.

“Українці з Канади повертаються додому. 274 пасажири вилетіли рейсом МАУ з Торонто до Києва”, — йдеться у повідомленні.

У посольстві побажали їм щасливої дороги та нагадали про обов’язкову самоізоляцію протягом 14 днів після подорожі.

Нагадаємо, станом на вечір 26 березня в Україні підтверджено 196 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 5 летальних.

Спалах коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, був вперше помічений у китайській провінції Хубей наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 130 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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