З Канади до України евакуювали 274 українців
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. До України із Канади евакуювались 274 українців, які не могли повернутись додому до моменту закриття кордону 16 березня. Про це повідомило посольство України в Канаді у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
“Українці з Канади повертаються додому. 274 пасажири вилетіли рейсом МАУ з Торонто до Києва”, — йдеться у повідомленні.
У посольстві побажали їм щасливої дороги та нагадали про обов’язкову самоізоляцію протягом 14 днів після подорожі.
Нагадаємо, станом на вечір 26 березня в Україні підтверджено 196 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 5 летальних.
Спалах коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, був вперше помічений у китайській провінції Хубей наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 130 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.