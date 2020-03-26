Из Канады в Украину эвакуировали 274 украинца
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. В Украину из Канады эвакуировались 274 украинца, которые не могли вернуться домой к моменту закрытия границы 16 марта. Об этом сообщило посольство Украины в Канаде в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
“Украинцы из Канады возвращаются домой. 274 пассажира вылетели рейсом МАУ из Торонто в Киев”, — говорится в сообщении.
В посольстве пожелали им счастливого пути и напомнили об обязательной самоизоляции в течение 14 дней после путешествия.
Напомним, по состоянию на вечер 26 марта в Украине подтверждено 196 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 5 летальных.
Вспышка коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, была впервые замечена в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.