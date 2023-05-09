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Канада висилає китайського дипломата за переслідування депутата

Канада висилає китайського дипломата за переслідування депутата

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 травня. УНН. Канада висилає китайського дипломата, якого звинувачують у переслідуванні депутата країни. Про це пише Reuters, передає УНН.

Деталі

Канада вислала китайського дипломата Чжао Вея, який проживає в Торонто, після того, як розвідка звинуватила його в спробі переслідувати канадського депутата, який критикує ставлення Китаю до уйгурської мусульманської меншини.

"Ми не терпітимемо жодної форми іноземного втручання", - заявила в понеділок міністр закордонних справ Канади Мелані Джолі.

Зазначається, що це вигнання, ймовірно, загострить і без того напружені китайсько-канадські відносини та змусить Китай, другого за величиною торговельного партнера Канади, відреагувати.

Посольство Китаю в Оттаві вже заявило, що засуджує висилку та висловило офіційний протест уряду.

"Китай рішуче вживатиме контрзаходів", - заявив речник посольства.

Роланд Періс, колишній зовнішньополітичний радник прем’єр-міністра Джастіна Трюдо та професор міжнародних відносин Оттавського університету, сказав, що Китай, швидше за все, відповість висланням канадського дипломата.

Контекст

До цього, 4 травня, канадський уряд викликав посла Китаю через звинувачення в тому, що китайський дипломат брав участь у змові з метою залякування члена парламенту від консерваторів.

Так, за інформацією Канадської служби безпеки і розвідки, дипломат, який працює в консульстві Китаю в Торонто, націлився на депутата-консерватора Майкла Чонга і його родину в Гонконгу через його критику ситуації з правами людини в Пекіні.

Зокрема, повідомляється, що Чжао брав участь у зборі інформації про Чонга, який у 2021 році виступив з заявою про те, що ставлення Китаю до уйгурської мусульманської меншини є геноцидом.

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