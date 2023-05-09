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Канада высылает китайского дипломата за преследование депутата

Канада высылает китайского дипломата за преследование депутата

Киев • УНН

 • 1020881 просмотра

КИЕВ. 9 мая. УНН. Канада высылает китайского дипломата, которого обвиняют в преследовании депутата страны. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Канада выслала китайского дипломата Чжао Вэя, проживающего в Торонто, после того, как разведка обвинила его в попытке преследовать канадского депутата, критикующего отношение Китая к уйгурскому мусульманскому меньшинству.

"Мы не будем терпеть никакой формы иностранного вмешательства", - заявила в понедельник министр иностранных дел Канады Мелани Джоли.

Отмечается, что это изгнание, вероятно, обострит и без того напряженные китайско-канадские отношения и заставит Китай, второго по величине торгового партнера Канады, отреагировать.

Посольство Китая в Оттаве уже заявило, что осуждает высылку и выразило официальный протест правительству.

"Китай будет решительно принимать контрмеры", - заявил представитель посольства.

Роланд Пэрис, бывший внешнеполитический советник премьер-министра Джастина Трюдо и профессор международных отношений Оттавского университета, сказал, что Китай, скорее всего, ответит высылкой канадского дипломата.

Контекст

До этого, 4 мая, канадское правительство вызвало посла Китая из-за обвинений в том, что китайский дипломат участвовал в заговоре с целью запугивания члена парламента от консерваторов.

Так, по информации Канадской службы безопасности и разведки, дипломат, работающий в консульстве Китая в Торонто, нацелился на депутата-консерватора Майкла Чонга и его семью в Гонконге из-за его критики ситуации с правами человека в Пекине.

В частности, сообщается, что Чжао участвовал в сборе информации о Чонге, который в 2021 году выступил с заявлением о том, что отношение Китая к уйгурскому мусульманскому меньшинству является геноцидом.

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