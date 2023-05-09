Канада высылает китайского дипломата за преследование депутата
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Канада высылает китайского дипломата, которого обвиняют в преследовании депутата страны. Об этом пишет Reuters, передает УНН.
Детали
Канада выслала китайского дипломата Чжао Вэя, проживающего в Торонто, после того, как разведка обвинила его в попытке преследовать канадского депутата, критикующего отношение Китая к уйгурскому мусульманскому меньшинству.
"Мы не будем терпеть никакой формы иностранного вмешательства", - заявила в понедельник министр иностранных дел Канады Мелани Джоли.
Отмечается, что это изгнание, вероятно, обострит и без того напряженные китайско-канадские отношения и заставит Китай, второго по величине торгового партнера Канады, отреагировать.
Посольство Китая в Оттаве уже заявило, что осуждает высылку и выразило официальный протест правительству.
"Китай будет решительно принимать контрмеры", - заявил представитель посольства.
Роланд Пэрис, бывший внешнеполитический советник премьер-министра Джастина Трюдо и профессор международных отношений Оттавского университета, сказал, что Китай, скорее всего, ответит высылкой канадского дипломата.
Контекст
До этого, 4 мая, канадское правительство вызвало посла Китая из-за обвинений в том, что китайский дипломат участвовал в заговоре с целью запугивания члена парламента от консерваторов.
Так, по информации Канадской службы безопасности и разведки, дипломат, работающий в консульстве Китая в Торонто, нацелился на депутата-консерватора Майкла Чонга и его семью в Гонконге из-за его критики ситуации с правами человека в Пекине.
В частности, сообщается, что Чжао участвовал в сборе информации о Чонге, который в 2021 году выступил с заявлением о том, что отношение Китая к уйгурскому мусульманскому меньшинству является геноцидом.