Канада пригрозила вислати усіх китайських дипломатів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. За повідомленнями ЗМІ, канадський уряд у четвер викликав посла Китаю через звинувачення в тому, що китайський дипломат брав участь у змові з метою залякування члена парламенту від консерваторів, передає УНН.
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Канадська служба безпеки і розвідки має інформацію про те, що дипломат, який працює в консульстві Китаю в Торонто, націлився на депутата-консерватора Майкла Чонга і його родину в Гонконгу через його критику ситуації з правами людини в Пекіні, заявила міністр закордонних справ Мелані Жолі.
Ситуація є абсолютно неприйнятною, і уряд розглядає наслідки такої поведінки, заявила Жолі комітету із закордонних справ Палати громад.
«Всі іноземні агенти в Канаді повинні дотримуватись Віденської конвенції. Якщо вони цього не зроблять, то будуть наслідки».
Вона додала, що федеральний уряд готовий повністю вислати китайських дипломатів із Канади.
Лідер консерваторів П'єр Пуалівр представив у Палаті громад пропозицію з проханням до депутатів закликати уряд вжити більш рішучих заходів проти всіх загроз іноземного втручання, включаючи висилку китайських дипломатів.
Раніше в четвер міністерство закордонних справ Китаю применшувало звинувачення в тому, що Пекін намагається залякати Чонга та його родичів.
«Китай виступає проти будь-якого втручання у внутрішні справи країни. Ми ніколи не втручаємося у внутрішні справи Канади і не зацікавлені у цьому», — заявила журналістам прессекретар Мао Нін.