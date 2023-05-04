Канада пригрозила выслать всех китайских дипломатов
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. По сообщениям СМИ, канадское правительство в четверг вызвало посла Китая из-за обвинений в том, что китайский дипломат участвовал в заговоре с целью запугивания члена парламента от консерваторов, передает УНН.
Детали
Канадская служба безопасности и разведки располагает информацией о том, что дипломат, работающий в консульстве Китая в Торонто, нацелился на депутата-консерватора Майкла Чонга и его семью в Гонконге из-за его критики ситуации с правами человека в Пекине, заявила министр иностранных дел Мелани Жоли.
Ситуация является абсолютно неприемлемой, и правительство рассматривает последствия такого поведения, заявила Жоли комитету по иностранным делам Палаты общин.
«Все иностранные агенты в Канаде должны соблюдать Венскую конвенцию. Если они этого не сделают, то будут последствия».
Она добавила, что федеральное правительство готово полностью выслать китайских дипломатов из Канады.
Лидер консерваторов Пьер Пуаливр представил в Палате общин предложение с просьбой к депутатам призвать правительство принять более решительные меры против всех угроз иностранного вмешательства, включая высылку китайских дипломатов.
Ранее в четверг министерство иностранных дел Китая преуменьшало обвинения в том, что Пекин пытается запугать Чонга и его родственников.
«Китай выступает против любого вмешательства во внутренние дела страны. Мы никогда не вмешиваемся во внутренние дела Канады и не заинтересованы в этом», — заявила журналистам пресс-секретарь Мао Нин.