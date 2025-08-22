Канада та США відновлюють безмитну торгівлю для більшості товарів 22 серпня 2025

Канада і США домовилися відновити безмитну торгівлю більшістю товарів. Про це повідомляє CBC News, інформує УНН.

За словами прем'єр-міністра Канади Марка Карні, 85% торгівлі між країнами не буде обкладатися митом. Так, Вашингтон підтвердив незастосування мит до канадських товарів, що прописані в угоді про вільну торгівлю. Проти решти товарів застосовується ставка 35%.

Як наслідок цього рішення США реальна митна ставка на канадські товари становить 5,6% порівняно з середньою ставкою 16% для решти світу. Це найнижча ставка серед усіх торговельних партнерів США. Зараз у Канади найкращі торгові умови зі США. Вони не такі, як були раніше, але все ще кращі, ніж у будь-якої іншої країни