Канада та США відновлюють безмитну торгівлю для більшості товарів 22 серпня 2025
Київ • УНН
Канада та США домовилися відновити безмитну торгівлю для 85% товарів. Це рішення встановлює реальну митну ставку 5,6% для канадських товарів у США.
Канада і США домовилися відновити безмитну торгівлю більшістю товарів. Про це повідомляє CBC News, інформує УНН.
Деталі
За словами прем'єр-міністра Канади Марка Карні, 85% торгівлі між країнами не буде обкладатися митом. Так, Вашингтон підтвердив незастосування мит до канадських товарів, що прописані в угоді про вільну торгівлю. Проти решти товарів застосовується ставка 35%.
Як наслідок цього рішення США реальна митна ставка на канадські товари становить 5,6% порівняно з середньою ставкою 16% для решти світу. Це найнижча ставка серед усіх торговельних партнерів США. Зараз у Канади найкращі торгові умови зі США. Вони не такі, як були раніше, але все ще кращі, ніж у будь-якої іншої країни
У свою чергу у Білому домі заявили, що вітають цей крок, назвавши його "давно назрілим", і "з нетерпінням чекають на продовження переговорів з Канадою щодо питань торгівлі та національної безпеки".
Нагадаємо
З 1 серпня набрали чинності нові митні тарифи США. Президент Дональд Трамп зберіг базову тарифну ставку в 10% для країн з позитивним сальдо торговельного балансу. При цьому для 40 країн з дефіцитом торговельного балансу США встановлено мінімальний тариф 15%, а для Канади мито зросло до 35%.
