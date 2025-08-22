$41.220.16
Ексклюзив
15:16 • 12866 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 14:47 • 13718 перегляди
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
22 серпня, 14:39 • 12019 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo
Ексклюзив
22 серпня, 14:30 • 13786 перегляди
Інновації врятували Україну, тепер - час промислового розвитку: генерал Девід Грандж про оборону, ЗСУ та авіаціюPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 13:07 • 15388 перегляди
Неякісні окуляри для військових на 25 мільйонів. Історія одного злочинуPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 12:16 • 11506 перегляди
Військові відпустки: що змінює підписаний Президентом закон - пояснення експерта
Ексклюзив
22 серпня, 11:30 • 18598 перегляди
Кузьміних готує "закон-вбивцю" аптек: українці можуть залишать без доступу до ліків
Ексклюзив
22 серпня, 11:01 • 19091 перегляди
Осінь 2025: модні тренди, кольори та лайфхаки, щоб виглядати стильноPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 09:34 • 13100 перегляди
Вседозволеність НБУ: нардеп розкритикувала рішення Верховного Суду у справі "Конкорду"
22 серпня, 08:26 • 13984 перегляди
Ведуться дискусії з військовими щодо виїзду за кордон чоловіків до 22 років - Свириденко
Канада та США відновлюють безмитну торгівлю для більшості товарів 22 серпня 2025

Київ • УНН

 • 4 перегляди

Канада та США домовилися відновити безмитну торгівлю для 85% товарів. Це рішення встановлює реальну митну ставку 5,6% для канадських товарів у США.

Канада та США відновлюють безмитну торгівлю для більшості товарів

Канада і США домовилися відновити безмитну торгівлю більшістю товарів. Про це повідомляє CBC News, інформує УНН.

Деталі

За словами прем'єр-міністра Канади Марка Карні, 85% торгівлі між країнами не буде обкладатися митом. Так, Вашингтон підтвердив незастосування мит до канадських товарів, що прописані в угоді про вільну торгівлю. Проти решти товарів застосовується ставка 35%.

Як наслідок цього рішення США реальна митна ставка на канадські товари становить 5,6% порівняно з середньою ставкою 16% для решти світу. Це найнижча ставка серед усіх торговельних партнерів США. Зараз у Канади найкращі торгові умови зі США. Вони не такі, як були раніше, але все ще кращі, ніж у будь-якої іншої країни

- підкреслив Карні.

У свою чергу у Білому домі заявили, що вітають цей крок, назвавши його "давно назрілим", і "з нетерпінням чекають на продовження переговорів з Канадою щодо питань торгівлі та національної безпеки".

Нагадаємо

З 1 серпня набрали чинності нові митні тарифи США. Президент Дональд Трамп зберіг базову тарифну ставку в 10% для країн з позитивним сальдо торговельного балансу. При цьому для 40 країн з дефіцитом торговельного балансу США встановлено мінімальний тариф 15%, а для Канади мито зросло до 35%.

