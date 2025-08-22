Канада и США возобновляют беспошлинную торговлю для большинства товаров 22 августа 2025

Канада и США договорились возобновить беспошлинную торговлю большинством товаров. Об этом сообщает CBC News, информирует УНН.

По словам премьер-министра Канады Марка Карни, 85% торговли между странами не будет облагаться пошлиной. Так, Вашингтон подтвердил неприменение пошлин к канадским товарам, прописанным в соглашении о свободной торговле. Против остальных товаров применяется ставка 35%.

В результате этого решения США реальная таможенная ставка на канадские товары составляет 5,6% по сравнению со средней ставкой 16% для остального мира. Это самая низкая ставка среди всех торговых партнеров США. Сейчас у Канады лучшие торговые условия с США. Они не такие, как были раньше, но все еще лучше, чем у любой другой страны