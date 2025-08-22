$41.220.16
Канада и США возобновляют беспошлинную торговлю для большинства товаров 22 августа 2025

Киев • УНН

 • 44 просмотра

Канада и США договорились возобновить беспошлинную торговлю для 85% товаров. Это решение устанавливает реальную таможенную ставку 5,6% для канадских товаров в США.

Канада и США возобновляют беспошлинную торговлю для большинства товаров

Канада и США договорились возобновить беспошлинную торговлю большинством товаров. Об этом сообщает CBC News, информирует УНН.

Детали

По словам премьер-министра Канады Марка Карни, 85% торговли между странами не будет облагаться пошлиной. Так, Вашингтон подтвердил неприменение пошлин к канадским товарам, прописанным в соглашении о свободной торговле. Против остальных товаров применяется ставка 35%.

В результате этого решения США реальная таможенная ставка на канадские товары составляет 5,6% по сравнению со средней ставкой 16% для остального мира. Это самая низкая ставка среди всех торговых партнеров США. Сейчас у Канады лучшие торговые условия с США. Они не такие, как были раньше, но все еще лучше, чем у любой другой страны

- подчеркнул Карни.

В свою очередь в Белом доме заявили, что приветствуют этот шаг, назвав его "давно назревшим", и "с нетерпением ждут продолжения переговоров с Канадой по вопросам торговли и национальной безопасности".

Напомним

С 1 августа вступили в силу новые таможенные тарифы США. Президент Дональд Трамп сохранил базовую тарифную ставку в 10% для стран с положительным сальдо торгового баланса. При этом для 40 стран с дефицитом торгового баланса США установлен минимальный тариф 15%, а для Канады пошлина выросла до 35%.

