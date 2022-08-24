Канада та Німеччина домовились розпочати постачання водню у 2025 році
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Лідери Німеччини та Канади заявили, що новий водневий пакт дасть поштовх трансатлантичному ланцюжку поставок водню, а перші поставки очікуються лише через три роки. Про це інформує АР, передає УНН.
Деталі
Прем'єр-міністр Джастін Трюдо та канцлер Німеччини Олаф Шольц підписали угоду. Канадська компанія планує побудувати завод із нульовим рівнем викидів, який використовуватиме енергію вітру для виробництва водню та аміаку на експорт.
Водень розглядається як компонент плану Європи щодо зниження залежності від російського викопного палива, особливо у світлі війни в Україні та нещодавнього скорочення постачання російського природного газу до Німеччини та інших країн.
Шольц сказав, що Канада є кращим партнером Німеччини, оскільки країна відмовляється покладатися на постачання енергії з росії.
«У нових обставинах наші потреби можуть бути навіть вищими», — сказав Шольц.
Доповнення
Ціни на природний газ зросли, оскільки росія скоротила або припинила постачання природного газу до дюжини країн Європейського союзу, що спонукало інфляцію і підвищило ризик того, що Європа може зануритися в рецесію. Німців закликали скоротити споживання газу зараз, щоб країна мала достатньо газу на майбутню зиму.
Уряд Канади раніше підписав окремі угоди з Volkswagen та Mercedes-Benz, які дозволять двом німецьким автовиробникам отримати доступ до канадської сировини для акумуляторів для електромобілів. Угоди включають канадський кобальт, графіт, нікель та літій.